Vorfreude bei Preuß: "Olympiapark etwas ganz Besonderes"

Top-Biathletin Franziska Preuß blickt schon mit großer Vorfreude auf den geplanten Saisonauftakt im legendären Münchner Olympiapark. "Ich finde das megacool. Jeder hat die Sportevents zuletzt in München verfolgt. Da gab es immer eine große Begeisterung. Ich hoffe, dass auch Biathlon für so eine Begeisterung sorgen kann. Wenn es die Möglichkeit gibt, im Olympiapark zu laufen und zu schießen, ist das natürlich etwas ganz Besonderes", sagte die 30-Jährige, Führende im Gesamtweltcup, in Ruhpolding.

Die Internationale Biathlon-Union (IBU) geht für den Start in die kommende Saison ganz neue Wege. Im Olympiapark werden die Stars um Preuß oder Johannes Thingnes Bö unter dem Titel "Loop One Festival" am 19. Oktober auf Skirollern die Olympiasaison eröffnen. "Das ist der richtige Weg und die Zukunft. Darauf freue ich mich, das ist aufregend", sagte Superstar Bö.

60 Frauen und 60 Männer werden auf einer rund 1,8 km langen Runde um den Olympiasee am Start sein, jeweils 15 erreichen nach vier Vorläufen das Finale. Der Schießstand wird in den Olympiasee hineingebaut sein. Weltcuppunkte gibt es nicht. Das Event ist zunächst für drei Jahre geplant.

IBU-Präsident Olle Dahlin sprach von einem "wichtigen Meilenstein bei unseren Bemühungen, unsere Zukunft neu zu schreiben". Auch für IBU-Generalsekretär Max Cobb ist es "ein bahnbrechender Schritt nach vorn. Indem wir unseren Sport an einen so geschichtsträchtigen, urbanen Ort wie den Münchner Olympiapark bringen, feiern wir nicht nur den Start der neuen Saison – wir entwickeln die Art, wie wir Fans und vor allem junge Menschen ansprechen, völlig neu".

Man bringe, führte Cobb weiter aus, "Biathlon erstmals aus den Bergen in die Stadt". Man habe die Idee, "auch mit den Athleten und Trainern besprochen. Es gab viel positives Feedback". Bereits am Samstag (18. Oktober) wird die Veranstaltung mit Para- und Jugendwettbewerben eingeläutet werden.