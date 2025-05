Wasserspringen: DSV nominiert Teams für EM und WM

Der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) hat das Aufgebot für die EM und WM im Wasserspringen bekannt gegeben. Die Olympiastarter Lena Hentschel, Pauline Pfeif (beide Berlin) und Jette Müller (Rostock) sowie Timo Barthel und Moritz Wesemann (beide Halle) führen sowohl das zehnköpfige Team bei den Weltmeisterschaften in Singapur (11. Juli bis 3. August) als auch das neunköpfige Aufgebot bei den Europameisterschaften im türkischen Belek (22. bis 28. Mai) an.

"Bei den deutschen Meisterschaften in Rostock haben wir von den Aktiven der Nationalmannschaft gute bis sehr gute Leistungen gesehen. An die dort gezeigten Ergebnisse wollen wir bei der EM und WM anknüpfen", sagte Chef-Bundestrainer Christoph Bohm.

Jaden Eikermann (Aachen), der ebenfalls bei den Sommerspielen in Paris an den Start gegangen war, wird aus terminlichen Gründen nur bei der WM dabei sein. In Ole Rösler feiert ein junger Turmspringer sein Debüt im DSV-Team. Der 17 Jahre alte Rostocker ist in Belek erstmals bei einer internationalen Meisterschaft der offenen Klasse für Deutschland am Start und darf sich anschließend auch auf seine WM-Premiere freuen. - Das DSV-Aufgebot für die EM:

Frauen: Carolina Coordes, Lena Hentschel, Pauline Pfeif (alle Berlin), Jette Müller (Rostock)

Männer: Luis Avila Sanchez (Berlin), Timo Barthel, Moritz Wesemann (beide Halle), Espen Prenzyna, Ole Rösler (beide Rostock)

Das DSV-Aufgebot für die WM:

Frauen: Carolina Coordes, Lena Hentschel, Pauline Pfeif (alle Berlin), Jette Müller (Rostock)

Männer: Luis Avila Sanchez, Lou Massenberg (beide Berlin), Timo Barthel, Moritz Wesemann (beide Halle), Jaden Eikermann (Aachen), Ole Rösler (Rostock)