Weltmeister Márquez bei Bezzecchis Sprintsieg Siebter

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez hat nach seinem schwächsten Qualifying des Jahres beim Großen Preis von Indonesien im Sprintrennen nur für leichte Ergebniskosmetik gesorgt. Der spanische Ducati-Werkspilot arbeitete sich beim Sieg des Italieners Marco Bezzecchi (Aprilia) von Startplatz neun auf Rang sieben vor, holte zumindest drei Punkte und baute so seinen Saisonpunkterekord mit jetzt 544 Zählern weiter aus.

Márquez trotzte dabei einer Strafe für die Verursachung eines leichten Kontakts mit Alex Ríns. Der 32-Jährige wurde dafür in eine verlängerte Runde geschickt.

Sprintsieger Bezzecchi war schon von der Pole Position ins Rennen gegangen, machte sich das Leben aber selbst schwer, indem er durch einen verpatzten Start auf Platz sechs abrutschte. Doch kurz vor Rennende holte er sich den Spitzenplatz vom jungen Spanier Fermín Aldeguer zurück.

Der 20 Jahre alte Aldeguer fuhr nur 0,154 Sekunden hinter Bezzecchi als Zweiter über die Ziellinie und verpasste es so nur um Haaresbreite, sich zum jüngsten MotoGP-Sprintsieger der Rennserienhistorie zu krönen. Dritter wurde Aldeguers Landsmann Raúl Fernández vor Álex Márquez.

Dessen Bruder Marc hatte am vergangenen Wochenende in Motegi/Japan seinen siebten MotoGP- und insgesamt neunten WM-Titel geholt. Das Rennen in Indonesien findet am Sonntag (9.00 Uhr MESZ) statt. Dort wird neben Marc Márquez auch der zweimalige Weltmeister Francesco Bagnaia nach einem enttäuschenden 14. Platz im Sprint eine Steigerung anstreben.