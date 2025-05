Weltrekordler Märtens "Sportler des Monats" April

Weltrekordler Lukas Märtens ist "Sportler des Monats" im April. Der Schwimm-Olympiasieger setzte sich mit 59,7 Prozent bei der Abstimmung, die unter den rund 4000 von der Deutschen Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten durchgeführt wird, vor Judo-Europameisterin Seija Ballhaus (30,8 Prozent) und Raphael Friedrich (9,5 Prozent) durch, der Europameister im Gewichtheben geworden war.

Märtens hatte am 12. April den Weltrekord über 400 m Freistil auf 3:39,96 Minuten gedrückt. Der 23-Jährige unterbot damit die vorherige Bestmarke von Paul Biedermann um elf Hundertstelsekunden.

Ballhaus hatte am 24. April bei der EM in Podgorica in der Klasse bis 57 kg überraschend Gold gewonnen. Friedrich hatte in Chisinau in der 89-kg-Kategorie mit 205 kg im Stoßen und 376 kg im Zweikampf jeweils den ersten Platz belegt.