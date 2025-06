Werth plant bei der DM in Balve mit Wendy

Dressur-Ikone Isabell Werth wird bei den Deutschen Meisterschaften in Balve erstmals in diesem Jahr mit ihrem olympischen Erfolgspferd Wendy antreten. Die 55-Jährige hatte ihrer Spitzenstute zu Saisonbeginn etwas Erholung gegönnt, den geplanten Einstieg auf Wendy in Mannheim Anfang Mai musste sie kurzfristig verschieben. "Der Hänger war schon gepackt damals. Aber sie hatte sich kurz vorher ein dickes Bein geholt", erklärte Werth.

Nun sei allerdings "die Entzündung raus, wir haben in Ruhe antrainiert. Sie ist frisch und kernig. Wir wollen es in Balve vernünftig und in Ruhe angehen." Besondere Erwartungen an Wendy habe sie deshalb für die vom 12. bis 15. Juni angesetzten nationalen Titelkämpfe nicht. "Lassen wir uns mal überraschen", sagte Werth. Zuletzt war sie bei einem Turnier auf Wendy Ende November 2024 in Stockholm geritten.

Zuvor hatte die erfolgreichste Reiterin der Geschichte auf ihrer Senkrechtstarterin Mannschaftsgold und Einzelsilber in Paris geholt. In Balve wolle sie zudem ihre bisherige Zweitvertretung Quantaz oder Special Blend reiten, die beiden seien "noch im Duell".

Mit der bisherigen Saison zeigte sich Werth ebenso zufrieden wie Bundestrainerin Monica Theodorescu. "Der Start ist sehr gut gelungen", lobte Theodorescu: "Wir hatten einige Turniere in kürzester Zeit in der grünen Saison, es geht Schlag auf Schlag. Wir sind sehr gut aufgestellt für die Deutschen Meisterschaften."

Die viermalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl sei nach dem Karriereende von Dalera mit dem erst zehnjährigen Diallo bereits "erstaunlich sicher und erfolgreich" unterwegs, sagte Theodorescu. Generell sehe sie im deutschen Dressursport weiter "gutes Potenzial".

Saisonhöhepunkt der Dressurreiter sind in diesem Jahr die Europameisterschaften im französischen Crozet (26. bis 31. August), zuvor steht noch traditionell der CHIO in Aachen (27. Juni bis 6. Juli) auf dem Programm.