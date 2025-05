Wesemann holt in Belek viertes EM-Edelmetall

Wasserspringer Moritz Wesemann hat zum Abschluss der EM in Belek seine vierte Medaille gewonnen. Der 23-Jährige vom SV Halle sicherte sich am Mittwoch im Finale vom 3-m-Brett Bronze und komplettierte damit seinen persönlichen Medaillensatz, er avancierte zum erfolgreichsten männlichen Teilnehmer der Titelkämpfe in der Türkei.