Wintersport im TV: Biathlon und Skispringen am beliebtesten

Biathlon und Skispringen sind gemessen an den Einschaltquoten weiter die beliebtesten Wintersportarten der deutschen Fernsehzuschauer. Wie die ARD mitteilte, verfolgten bei einem Marktanteil von 25,6 Prozent im Schnitt 3,025 Millionen Zuschauer die Biathlon-Rennen des Winters. Knapp dahinter landeten die Übertragungen im Skispringen mit durchschnittlich 2,232 Millionen bei einem Marktanteil von 18,2 Prozent.

Die meistgesehene Übertragung war fast schon traditionell das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen mit mehr 5 Millionen Zuschauern, den höchsten Marktanteil hatte die Biathlon-Staffel der Frauen bei der WM mit 41 Prozent. Alle Wintersport-Übertragungen im Ersten sahen im Schnitt 1,889 Millionen Zuschauer, was einem durchschnittlichen Marktanteil von 18,9 Prozent entsprach. In der jüngeren Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren lag der Marktanteil bei 11,9 Prozent. Insgesamt erreichte die ARD mit ihren TV-Sendungen mehr als 47 Millionen Menschen.

"Die fünf Monate Wintersport-Übertragungen, die nun hinter uns liegen, haben eines gezeigt: Der Winter fasziniert unser Publikum nach wie vor, egal ob Jung oder Alt, und das auf allen Plattformen", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Unser crossmediales Angebot ist sehr vielseitig und sehr umfangreich, der Aufwand, den wir dafür betreiben, enorm. Aus diesem Grund ist es für uns eine wunderbare Bestätigung, dass unsere Wintersport-Berichterstattung über alle Wege so hervorragend angenommen wird!"

Zusätzlich zu den linearen Fernsehübertragungen habe es für die Livestream-Angebote in der ARD-Mediathek rund 10 Millionen Abrufe und vier Millionen Nutzungsstunden gegeben. Bei Social Media hätten die Wintersport-Angebote eine Gesamtreichweite von mehr als 55 Millionen Views erreicht, wobei vor allem bei TikTok und YouTube die Nutzungszahlen extrem gestiegen seien.