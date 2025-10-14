Wirbelbruch am Geburtstag: Saison-Aus für Langläuferin Dolci

Ein wenig Glück im großen Unglück bei Flora Dolci: Die französische Skilanglaüferin hat sich bei einem Paragliding-Unfall an ihrem 26. Geburtstag schwer verletzt und wird nach einem Lendenwirbelbruch die Olympia-Saison verpassen. Mittlerweile ist aber klar, dass die WM-Neunte keine bleibenden Schäden davongetragen hat.

"Es bestand das Risiko neurologischer Nachwirkungen", zitierte die Zeitung L'Equipe den französischen Teamarzt Thibault Barbe nach der OP in Grenoble: "Ihr geht es gut, sie kann laufen. Aber wir schätzen, dass es sechs Monate dauern wird, bis sie wieder 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben wird."

Dolci war in der vergangenen Saison als Gesamt-27. die beste Französin im Weltcup und erreichte ihr Top-Ergebnis mit einem sechsten Platz über 20 km Freistil im Engadin. Bei der WM in Trondheim lief sie über 50 km Freistil in die Top 10.