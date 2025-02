WM-Riesenslalom: Führung für Haugan - Odermatt Dritter

Der Norweger Timon Haugan geht bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm im Riesenslalom etwas überraschend als Führender in den entscheidenden zweiten Durchgang. Der 28-Jährige fuhr am Freitag im ersten Lauf mit der Startnummer 11 die Bestzeit. Der Schweizer Vizeweltmeister Loic Meillard (+0,02) hat allerdings nur einen hauchdünnen Rückstand auf den Skandinavier, der in seiner Karriere bislang drei Weltcupsiege im Slalom feiern konnte.