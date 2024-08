WM 2025 als Ziel: Skilanglauf-Star Johaug kehrt zurück

Anzeige

Die 14-malige Skilanglauf-Weltmeisterin Therese Johaug feiert ihr Comeback auf der ganz großen Bühne. Wie die 36 Jahre alte Norwegerin in den sozialen Medien bekannt gab, will sie sich für die Heim-WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) qualifizieren. Dazu wird Johaug auch in der kommenden Weltcup-Saison antreten müssen.

"Nach zwei ereignisreichen Jahren abseits der Loipe möchte in dem Traum von der WM auf meinen Heimstrecken eine Chance geben", schrieb Johaug: "Ich habe 2022 meine Ski ins Regal gestellt, weil ich eine Familie gründen wollte. Aber ich habe weiter trainiert, weil es mir so viel Freude macht."

Bereits im März war Johaug, die im Mai 2023 Mutter geworden war, bei den norwegischen Meisterschaften gestartet und hatte zwei Jahre nach ihrem Rücktritt in Lillehammer das Rennen über 30 km mit großem Vorsprung gewonnen.

Das Niveau in Norwegens Frauenteam war zuletzt nicht mehr ansatzweise so hoch wie in den Jahren zuvor. In der abgelaufenen Saison war Heidi Weng als Achte des Gesamtweltcups beste Norwegerin, nur zwei weitere Läuferinnen landeten unter den Top 20. Sollte Johaug nur ansatzweise an die Form der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking herankommen, wo sie bei ihrer bislang letzten großen Meisterschaft dreimal Gold geholt hatte, wäre sie absolut konkurrenzfähig - national wie international.