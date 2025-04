Zuletzt in Las Vegas: Britischer Parasportler verschwunden

Der britische Parasportler Sam Ruddock wird vermisst. Nach Angaben von Freunden und Familie war der Radsportler, Kugelstoßer und Sprinter am 13. April in die USA gereist, um sich in Las Vegas die Wrestling-Show WrestleMania anzuschauen. Drei Tage später brach der Kontakt ab.

"Wir bitten alle, die seit dem 16. April Kontakt mit Sam hatten oder Informationen über seinen Aufenthaltsort haben, sich so schnell wie möglich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen", teilte der Radsport-Verband British Cycling mit.

Die Polizei von Lincolnshire bestätigte eine Vermisstenermittlung. Das Hostel, in dem Ruddock untergebracht war, habe laut einer Freundin mitgeteilt, dass er nicht ausgecheckt und auch seine persönlichen Sachen nicht abgeholt habe.

Ruddock war bei den Paralympics 2012 in London und 2016 in Rio an den Start gegangen. In jungen Jahren war bei ihm eine Zerebralparese diagnostiziert worden, die für Bewegungsstörungen und Muskelsteife sorgt.