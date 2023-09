2024 kein neuntes DTM-Wochenende: Wieso ADAC jetzt doch bei acht bleibt

Anzeige

Bei der Kalenderbekanntgabe im August kündigte der ADAC noch ein zusätzliches neuntes DTM-Wochenende für die Saison 2024 im europäischen Ausland als Option an, doch dieses Szenario ist nun zumindest für das kommende Jahr vom Tisch. "Ich kann ganz offiziell sagen, dass es 2024 kein neuntes Rennwochenende geben wird", stellt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss beim DTM-Wochenende in Spielberg klar.

Und das, obwohl er in der Woche vor dem Österreich-Gastspiels dem Salzburgring einen Besuch abgestattet hatte, um die Rennstrecke als potenzielle Option zu prüfen.

Am Ende gab aber die aktuelle finanzielle Situation den Ausschlag. "Eine Expansion der DTM auf möglicherweise nicht nur neun Veranstaltungen ist nach wie vor unser Ziel, aber man muss für solche Dinge den richtigen Zeitpunkt abwarten", erklärt Voss die Herangehensweise.

"Zusätzliche Kosten wären jetzt der falsche Weg"

"Wir wissen alle, wie es aktuell mit Preissteigerungen aussieht und wie vorsichtig Unternehmen aktuell in Sachen Sponsoring sind. Da wäre es vor allem für die Teams der falsche Schritt, ihnen jetzt zusätzliche Kosten aufzuerlegen."

Der ADAC hatte eine Umfrage durchgeführt, ob sich die Teams für 2024 acht, neun oder zehn Rennwochenenden wünschen. "Eine Hälfte wollte neun haben, die andere acht", sagt Voss über das uneindeutige Ergebnis. Unter den Rennställen, die sich für neun Wochenenden aussprachen, forderten aber laut Informationen von Motorsport-Total.com die meisten, dass die Kosten übernommen werden.

Abgesehen davon sei im Augenblick "geboten, auf die finanzschwächeren ein bisschen Rücksicht zu nehmen", so Voss. Aber auch für den ADAC ergibt die aktuelle Lösung Sinn. "Es ist nicht nur für die Teams, sondern für alle ein Aufwand - auch für uns. So eine Veranstaltung wie hier bewegt sich mittlerweile finanziell im siebenstelligen Bereich", verweist er auf die Rennstreckenmiete, die TV-Produktion und andere Kosten.

Salzburgring und Assen in engerer Auswahl

Aber auf welcher Strecke wäre die DTM gefahren, wenn ein neuntes Saison-Wochenende tatsächlich stattgefunden hätte? "Es waren ein paar in der Auswahl, nicht zuletzt auch der Salzburgring", stellt Voss klar. "Deswegen bin ich auch dort gewesen."

Laut Informationen von Motorsport-Total.com sprachen sich aber die meisten Rennställe neben Zandvoort für ein zweites Wochenende in den Niederlanden aus und hätten Assen bevorzugt. "Es hätte auch Assen sein können", sagt Voss.

Die Gespräche seien aber zum Zeitpunkt, als man sich dagegen entschied, noch nicht weit fortgeschritten gewesen. "Wir haben einige Interessenten, die sagen: Kommt doch! Wir haben aber noch gar nicht über Geld gesprochen oder eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, sondern haben zuerst mal geschaut, ob das Einzugsgebiet für ein DACH-Publikum (Deutschland, Österreich, Schweiz) passen würde", sagt er.

Abgesehen davon habe man auch aus anderen Ländern, "die weiter entfernt sind", Angebote gehabt. Voss nennt als Beispiele Portugal, wo es in Vilareal schon im Vorjahr Interesse an einem Stadtrennen in der Saison 2023 gab, eher der ADAC die Serie übernahm, oder Italien. "Und zwar nicht Norditalien, sondern deutlich weiter südlich", konkretisiert er.

Bislang hatte sich die DTM aber bei allen Versuchen, in Italien Fuß zu fassen, schwer getan, ob man in Misano, Monza, Imola, Mugello oder in Adria fuhr. "Das macht im Augenblick einfach keinen Sinn", so Voss.