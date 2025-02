"Absolute Schlüsselperson": Grasser holt Meister-Renningenieur von SSR-Team!

Das Grasser-Team rüstet in der DTM auf: Nicht nur mit der Ankunft von Werksfahrer Jordan Pepper, der auch ein Kandidat beim neuen Lamborghini-Team Abt war, ist dem Team ein Coup gelungen, sondern auch beim Teampersonal: Denn mit David Grabengießer kommt Mirko Bortolottis Meister-Renningenieur 2025 von SSR Performance zur österreichischen Lamborghini-Truppe!

"Ich habe Davids Arbeit vor allem im letzten Jahr sehr bewundert. Das spricht durch den Titelgewinn sowieso für sich", sagt Teamchef Gottfried Grasser, der die Ankunft im Gespräch mit Motorsport-Total.com bestätigt.

"Es freut mich sehr, dass er jetzt zu uns kommt, denn er ist ein sehr guter Mann - und eine Bereicherung für unser ganzes Team. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die wir dieses Jahr aufgestellt haben."

"Absolute Schlüsselperson" im SSR-Meisterteam

Grabengießer war zunächst in der DTM im Mercedes-AMG-Umfeld unterwegs und arbeitete 2021 beim GetSpeed-Team mit Arjun Maini und 2022 bei GruppeM mit Mikael Grenier. 2023 wechselte er zu SSR Performance und spielte dort vor allem im Vorjahr bei Bortolottis Titelgewinn eine wichtige Rolle.

"David war in den Jahren 2023 und 2024 eine absolute Schlüsselperson in unserem Team SSR Performance. Mit seinem technischen Verständnis, seiner akribischen Arbeitsweise und seinem unermüdlichen Einsatz hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass wir in beiden Jahren an der Spitze der DTM erfolgreich waren", wird SSR-Teamchef Mario Schuhbauer bei den Referenzen auf der Website von Grabengießers Engineering-Firma DMG Performance GmbH zitiert.

Schuhbauer lobt auch Grabengießers "präzise Fahrzeugabstimmung", seine "strategischen Entscheidungen", die "hohe Teamfähigkeit" und die "ruhige, zielgerichtete Arbeitsweise". Selbst "in stressigen Rennsituationen behält er stets die Übersicht", so Schuhbauer.

Warum Grasser neuen Renningenieur benötigte

Beim Grasser-Team soll Grabengießer mit Teamneuling Jordan Pepper arbeiten. Das ergibt Sinn, denn der Südafrikaner tritt auch in der US-amerikanischen IMSA-Serie für das neue Lamborghini-Team Pfaff Motorsports an - und auch dort wird der Huracan GT3 Evo2 vom 38-Jährigen Ingenieur aus Erfurt betreut.

"Er kennt nicht nur das Auto sehr gut, sondern hat auch DTM-Erfahrung. Dadurch kennt er alle wichtigen Personen, was auch sehr hilft", nennt Grasser ein weiteres Argument für seinen Neuzugang.

Warum überhaupt eine Änderung notwendig war? Das hat damit zu tun, dass der italienische Lamborghini-Mann Giulio di Lorenzo 2025 nach vielen Jahren bei Grasser nicht mehr verfügbar ist. "Er war ewig bei uns, aber die Lamborghini-Ingenieure machen ab diesem Jahr nur noch den Support für den Hersteller an der Rennstrecke", erklärt Grasser. " Dadurch haben wir einen neuen Renningenieur gebraucht."

Auch Bortolottis Chefmechaniker wechselt zu Grasser

Wer bei Luca Engstler Renningenieur wird, sei noch nicht endgültig geklärt. "Vielleicht mache ich es selbst", so Grasser.

Die Ankunft von Grabengießer ist übrigens nicht der einzige technische Coup, der Grasser gelungen ist: Denn auch Bortolottis bisheriger Chefmechaniker Thomas Stranimaier hat auf Instagram bekanntgegeben, dass er von SSR Performance in die Obersteiermark zum Grasser-Team wechselt.

Das deckt sich mit Informationen von Motorsport-Total.com aus dem vergangenen Oktober, wonach wichtige Mitarbeiter das Meisterteam SSR verlassen würden - und ist ein weiterer möglicher Hinweis darauf, dass die Truppe 2025 voraussichtlich nicht in der DTM am Start sein wird.