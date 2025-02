AMG präsentiert DTM-Aufgebot 2025: Landgraf zurück, Rochade bei Piloten!

Mercedes-AMG hat seine Aufstellung für die DTM-Saison 2025 bekanntgegeben: Die Marke mit dem Stern wird wie im Vorjahr mit insgesamt vier Boliden antreten, wodurch die Anzahl der bestätigten Autos auf 15 ansteigt . Eingesetzt werden diese von der Winward-Truppe und dem Landgraf-Team, das die zu Ford gewechselte HRT-Truppe ersetzt.

Damit ist es Mercedes-AMG doch noch gelungen, ein zweites Einsatzteam neben Winward zu finden. "Neben der Verteidigung des Hersteller-Titels streben wir ganz klar auch wieder die Fahrer-Meisterschaft an. Dabei setzen wir auf ein schlagkräftiges Line-up", sagt Motorsport-Leiter Christoph Sagemüller. Bei den Piloten ändert sich einiges.

Wie das im Detail aussieht? Maro Engel, der im Vorjahr mit Winward um den Titel kämpfte und Dritter in der Meisterschaft wurde, bleibt als einziger bei seinem Team, bekommt aber einen neuen Teamkollegen.

Zwei Neulinge, Ex-Vizemeister Auer wechselt das Team

Und zwar den 30-jährigen Franzosen Jules Gounon, der bereits in den vergangenen Jahren immer wieder mit der DTM liebäugelte und seinen Anspruch, in der Traditionsserie anzutreten, als Ersatzmann für HRT-Pilot Luca Stolz 2024 beim Saisonfinale in Hockenheim noch einmal bekräftigte.

Gounon, der als erster DTM-Pilot mit Lizenz aus Andorra fährt, sorgt beim Winward-Team für frisches Blut. Er ersetzt Routinier Lucas Auer, der nach vier Jahren die deutsch-texanische Mannschaft verlässt und bei der Landgraf-Truppe einen Neustart hinlegt. Auch dank seiner Routine - Auer ist seit 2015 in der DTM am Start und wurde 2022 Vizemeister - ist er für Landgraf äußerst wertvoll, zumal er mit dem 16-jährigen Tom Kalender einen Rookie als Teamkollegen erhält.

Dabei handelt es sich um den amtierenden ADAC-GT-Masters-Champion, der im Landgraf-Team verwurzelt ist und von "Mr. DTM" Bernd Schneider gemanagt wird. Der Westerwälder wird beim Saisonauftakt in Oschersleben 17 Jahre und 30 Tage alt sein und würde damit aus aktueller Sicht als jüngste DTM-Pilot aller Zeiten einen Rekord aufstellen.

DTM-Aus für bislang letzten DTM-Rennsieger von AMG

Kalender hat insgesamt erst ein GT-Jahr auf dem Buckel - und seit 2025 bei Mercedes-AMG auch Junioren-Status. Sein Landgraf-Team betritt mit der DTM hingegen kein komplettes Neuland: Die Truppe von Klaus Landgraf, die mit drei ADAC-GT-Masters-Titeln in Folge einen Rekord aufstellte, war bereits 2023 mit Engel und Jusuf Owega am Start, erhielt aber 2024 von AMG keine DTM-Unterstützung.

Nicht mehr in der DTM am Start ist dafür Mercedes-AMG-Pilot Luca Stolz, der von 2022 bis 2024 für die Mannschaft von Hubert Haupt antrat und 2023 und 2024 auf dem Sachsenring auch die bislang letzten Mercedes-AMG-Siege in der DTM einfuhr. Insgesamt triumphierte der 29-Jährige dreimal.

Ursprünglich galt Stolz als Kandidat für Iron Lynx in der LMGT3-Wertung der Langstrecken-WM WEC, doch dort wurden für die zwei Mercedes-AMG GT3 als Profis Maxime Martin und Matteo Cairoli nominiert. Das deutet darauf hin, dass Stolz, der als schneller Mann bekannt ist, 2025 in der GT-World-Challenge Europe, der Intercontinental GT-Challenge und auf der Nürburgring-Nordschleife an den Start gehen wird.

Engel hat Blut geleckt: "Wollen Titel nach Affalterbach holen"

Auch sein bisheriger HRT-Teamkollege Arjun Maini zählt nach vier Jahren nicht mehr zum DTM-Aufgebot von Mercedes-AMG. Der Inder wurde aber erst kürzlich von Ford als Werksfahrer bekanntgegeben und darf sich Hoffnungen machen, den Mustang GT3 des HRT-Teams 2025 in der DTM zu steuern.

"Das Ziel ist klar: Wir wollen definitiv DTM-Champion werden und den Titel zurück nach Affalterbach holen", lässt der 39-jährige Winward-Routinier Engel keinen Zweifel daran, dass er sich nach seiner bisher stärksten DTM-Saison 2025 noch einmal steigern will. Der bislang letzte Fahrertitel gelang Mercedes-AMG 2021 durch Maximilian Götz und das HRT-Team. Beide zählen inzwischen nicht mehr zum DTM-Aufgebot der Marke mit dem Stern.

Wie die Boliden der vier Mercedes-AMG-Piloten aussehen werden und mit welchen Startnummer sie in die DTM-Saison gehen, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.