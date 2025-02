Aston Martin steigt mit Comtoyou in DTM ein: Thiim gegen eigene Marke!

Was noch vor einigen Wochen undenkbar schien, ist jetzt Realität: Aston-Martin-Werksfahrer Nicki Thiim, der heute als Teamkollege von Meister Mirko Bortolotti bekanntgegeben wurde, wird 2025 in der DTM im Abt-Lamborghini gegen die eigene Marke fahren! Denn das belgische Aston-Martin-Team Comtoyou, mit dem Thiim im Vorjahr die 24h von Spa gewann, hat nun ausgerechnet am gleichen Tag wie Abt sein DTM-Projekt für die Saison 2025 präsentiert.