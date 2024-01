BMW-Fahrerkader 2024: Hochkarätiger Abgang, DTM-Legende hält sich

Anzeige

BMW hat den Werkskader für die Rennsaison 2024 verkündet. Während man im Vorjahr noch 20 Fahrer präsentiert hatte, sind es diese Saison 22 Piloten aus zwölf Nationen. Dass der Kader angewachsen ist, hat damit zu tun, dass nun die drei nordamerikanischen Werksfahrer Bill Auberlen, Robby Foley und Madison Snow zum festen Aufgebot zählen.

Die Münchner dürfen sich mit Ex-Mercedes-AMG-Hochkaräter Raffaele Marciello und Ex-DTM-Ass Robin Frijns, der weiterhin auch beim Envision-Team in der Formel E startet, über zwei starke Neuzugänge freuen, die 2024 in der WEC im von WRT eingesetzten LMDh-Boliden starten.

BMW-Motorsportleiter Andreas Roos zeigt sich zufrieden: "Wir gehen mit einem sportlich erstklassigen, vielseitigen und hochmotivierten Aufgebot an BMW-M-Werksfahrern in eine extrem intensive Rennsport-Saison 2024."

Formel-E-Weltmeister nicht mehr dabei

Aber es gibt auch vier Abgänge: Mit Jake Dennis ist der amtierende Formel-E-Weltmeister, der für das Porsche-Kundenteam Andretti fährt, nach drei Jahren nicht mehr Teil des Fahrerkaders von BMW.

Die Einsätze für die Münchner hielten sich aber bereits 2023 in Grenzen: Der Brite kam nur bei zwei NLS-Vorbereitungsrennen und beim 24-Stunden-Klassiker auf der Nürburgring-Nordschleife bei Walkenhorst zum Einsatz.

Auch der US-Amerikaner Colton Herta ist 2024 in Diensten von Andretti unterwegs: Neben dem Engagement in der IndyCar-Serie fährt er auch in der IMSA-Sportscar-Championship den von Andretti und Wayne-Taylor-Racing eingesetzten LMDh-Boliden von Acura.

Der Schwede Erik Johansson wurde von BMW für die Saison 2024 nicht mehr berücksichtigt. Der US-Amerikaner John Edwards ist nicht mehr dabei, weil er im Alter von nur 32 Jahren seine Karriere beendet hat und sich jetzt seiner Karriere als Flugzeugpilot widmet.

Ex-DTM-Champion darf sich über Verbleib freuen

Was sonst noch auffällt: Mit Bruno Spengler hat sich einer der ganz großen Publikumslieblinge ein weiteres Jahr im BMW-Kader gehalten. Der ehemalige DTM-Champion hat 2023 gemeinsam mit Jens Klingmann den Titel in der italienischen GT-Meisterschaft gewonnen und war auch in der japanischen Super-GT-Serie am Start.

Der 40-Jährige erhielt im Vorjahr von BMW neben seiner Rennfahrertätigkeit auch eine zusätzliche Aufgabe: Er ist Markenbotschafter für den Classic-Bereich und engagiert sich auch im E-Sport-Bereich für BMW.

Und auch die DTM-Piloten Sheldon van der Linde, Rene Rast und Marco Wittmann sind - wenig überraschend - weiterhin Teil des Kaders. Bislang ist nur bekannt, dass sie in der WEC für WRT im LMDh-Boliden antreten. Wie die genaue DTM-Aufstellung für die Saison 2024 aussieht, hat BMW noch nicht bekanntgegeben.

BMW-Fahrerkader für die Saison 2024: Bill Auberlen (USA) Connor De Phillippi (USA) Philipp Eng (Österreich) Augusto Farfus (Brasilien) Robby Foley (USA) Robin Frijns (Niederlande) Dan Harper (Großbritannien) Max Hesse (Deutschland) Jens Klingmann (Deutschland) Jesse Krohn (Finnland) Raffaele Marciello (Schweiz) Maxime Martin (Belgien) Rene Rast (Deutschland) Valentino Rossi (Italien) Madison Snow (USA) Bruno Spengler (Kanada) Sheldon van der Linde (Südafrika) Dries Vanthoor (Belgien) Neil Verhagen (USA) Charles Weerts (Belgien) Marco Wittmann (Deutschland) Nick Yelloly (Großbritannien)