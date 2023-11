DTM-Aus für Bernhards Porsche-Team: "Budget lässt sich nicht darstellen"

Anzeige

Hiobsbotschaft in der DTM, denn die Saison 2024 findet ohne das Team Bernhard statt. Der Rennstall von Teambesitzer, Teamchef und Porsche-Legende Timo Bernhard hat bekanntgegeben, dass das DTM-Programm beendet wird und man sich für die kommende Saison neu ausrichten wird.

Als Gründe nennt Bernhard den zeitlichen Spagat als Teamchef und Porsche-Markenbotschafter sowieso die hohen Kosten. "Die DTM war für unser familiär aufgestelltes Team ein immenser Schritt. Auch für mich selbst hat es ein maximales Engagement bedeutet", erklärt der zweimalige Langstrecken-Weltmeister und Le-Mans-Gesamtsieger.

"Die richtige Balance zwischen der Leitung des Teams und meinen Aufgaben als Porsche-Markenbotschafter zu finden, hat eine große Herausforderung dargestellt", so der 42-Jährige, der diesbezüglich auf seine Verantwortung dem Team gegenüber verweist. "Zudem lässt sich das notwendige Budget derzeit nicht darstellen, um meinen hohen Anspruch an das DTM-Projekt zu erfüllen. Darum haben wir uns für diesen Schritt entschieden, der uns schwerfällt."

Welche Rolle spielt Hauptsponsor KÜS?

Gerüchte wonach das Team Bernhard 2024 den Langzeit-Hauptsponsor KÜS verlieren wird, kursieren schon seit einigen Wochen im DTM-Fahrerlager. In der Pressemitteilung des Teams ist der Name des Geldgebers noch angeführt, was allerdings nicht sicher bedeutet, dass das auch 2024 noch der Fall sein wird.

Damit geht für das Team Bernhard aus dem pfälzischen Landstuhl, das ursprünglich 2010 von Timo Bernhards Vater Rüdiger Bernhard für die Rallye-Einsätze seines Sohnes gegründet worden war, ein Erfolgskapitel zu Ende. Denn die Truppe holte im Vorjahr mit Thomas Preining auf dem Norisring den ersten Porsche-Sieg in der DTM-Geschichte - in Spielberg gelang ein weiterer Triumph.

Dieses Jahr baute man das Engagement auf zwei Fahrzeuge aus und holte durch Laurin Heinrich und Ayhancan Güven drei weitere Podestplätze, man stand aber nach den sensationellen Leistungen im Debütjahr etwas im Schatten des Manthey-EMA-Teams, das zu 51 Prozent im Besitz von Porsche steht. Doch wie geht es jetzt mit der Bernhard-Mannschaft weiter?

Wie es mit dem Team Bernhard 2024 weitergeht

Timo Bernhard wird weiterhin die Fäden in der Hand halten, er möchte aber seine Schwester Jennifer Leising, die bisher als Teammanagerin agiert, mehr einbinden. Sie soll fortan stärker die Aufgaben einer Teamchefin wahrnehmen, hat das Team kommuniziert.

Nach dem DTM-Ausstieg will man den Fokus mehr auf klassischen Kundensport richten. Dabei handelt es sich um Einätze mit dem 911 GT3 Cup in den Porsche-Markenpokalen sowie in weiteren Kundensportbereichen wie dem Porsche-Sports-Cup. Auch auf eine intensivere Nachwuchsförderung im Kartsport will man einen Schwerpunkt legen.

Dazu kommt die Unterstützung eines Porsche-Rennstalls in Asien. "Wir werden unser Know-how und unsere Erfahrungen mit dem Porsche 911 GT3 R aus der DTM auch dem neuformierten Porsche-Team Phantom Global Racing in der GT-World-Challenge Asia zur Verfügung stellen und es mit Rat und Tat unterstützen", bestätigt Bernhard.

Und stellt klar, dass der DTM-Ausstieg nicht das Ende des Rennstalls beendet. "Wir orientieren uns neu, doch das Team75 bleibt weiter im Motorsport aktiv", sagt der Ex-Rennfahrer. "Selbstverständlich werden wir auch die DTM weiter aufmerksam verfolgen."