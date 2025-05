DTM: Glock hofft auf Wiedergutmachung in der Lausitz

Nach einem DTM-Auftakt zum Vergessen hofft der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock auf Wiedergutmachung. Sein Team Dörr Motorsport hat vor dem zweiten Rennwochenende der Saison auf dem Lausitzring nichts dem Zufall überlassen, Glock wird mit einem gänzlich anderen McLaren 720S GT3 an den Start gehen als beim Saisonstart in Oschersleben.

"Ich muss dem Team wirklich ein großes Kompliment machen. Nach dem nicht nur für mich enttäuschenden Saisonauftakt haben alle nochmals Vollgas gegeben, um den Problemen bei meinem bisherigen Einsatzfahrzeug auf die Spur zu kommen", sagte Glock, der im ersten Rennen in Oschersleben 20. geworden war und im zweiten ausschied.

"Wir haben wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen und uns nach der intensiven Auswertung unserer Testdaten entschieden, Timo Glock mit dem in der NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie, d. Red.) erprobten McLaren an den Start in der Lausitz zu schicken", sagte Teameigentümer Rainer Dörr. Glock betonte, er sei überzeugt, dass das Team damit "die zum aktuellen Zeitpunkt beste Lösung gewählt" habe: "Ich werde jedenfalls alles geben, um ein Top-Resultat zu erzielen."

Nach den ersten zwei von insgesamt 16 Saisonrennen führt der Südafrikaner Jordan Pepper (Lamborghini) vor dem türkischen Porsche-Piloten Ayhancan Güven und Lucas Auer (Mercedes) aus Österreich. Glock ist vor den Rennen am Samstag (12.30 Uhr) und Sonntag (13.30 Uhr/beide ProSieben) in der Gesamtwertung noch ohne Punkt.