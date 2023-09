DTM-Qualifying Spielberg 2: Rast holt Pole, Preining erneut vor Bortolotti

Anzeige

Statt wegen der bevorstehenden Geburt seines zweiten Kindes das BMW-Cockpit zu räumen, sichert sich Rene Rast beim Sonntags-Qualifying in Spielberg bei trockenen Bedingungen aber niedrigen Temperaturen seine zweite BMW-Pole. Der dreimalige Champion setzt sich in 1:27.671 um 0,111 Sekunden gegen seinen Schubert-Teamkollegen Sheldon van der Linde durch, wodurch zwei BMW M4 GT3 in der ersten Reihe stehen.

Auf Platz drei steht mit Emil-Frey-Ferrari-Pilot Jack Aitken ein weiterer Pilot mit einem der favorisierten Turboboliden. Mit Platz vier sichert sich Thomas Preining (+ß,211) eine gute Ausgangslage im Titelkampf, da der in der Meisterschaft sechs Punkte vor ihm liegende DTM-Leader Mirko Bortolotti (+0,314) auf Platz neun kam.

Nicht im Vorderfeld landeten die am Samstag bei wechselhaftem Wetter starken Audi-Piloten: Ricardo Feller, der in der Meisterschaft auf Platz drei Außenseiter ist, kam mit 0,428 Sekunden Rückstand auf Platz 13. Noch viel schlechter lief es für die Mercedes-AMG-Piloten: Bester Fahrer der Marke mit dem Stern war Arjun Maini, der im HRT-Mercedes mit 0,477 Sekunden Rückstand nur 16. wurde.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze