DTM-Rennen Hockenheim 2: Porsche-Pilot Güven holt im irren Finale den DTM-Titel

Ayhancan Güven ist der neue DTM-Champion 2025! Der 27-jährige Türke feierte beim Finale in Hockenheim einen denkbar knappen Sieg: Schubert-BMW-Pilot Marco Wittmann überholte Güven in der letzten Runde des Rennens, doch der Porsche-Pilot konterte kurz vor der Ziellinie mit einem harten Manöver.

Damit schnappte sich Güven sowohl den Sieg als auch die Meisterschaft. Wittmann wird am Ende Zweiter, gefolgt von Winward-Mercedes-Pilot Maro Engel.

Der bisherigen Tabellenführung Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) überquert die Ziellinie auf dem sechsten Platz, allerdings rutscht der AMG-Pilot noch auf die vierte Position nach vorne. Denn Jordan Pepper (Grasser-Lamborghini) und Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) für einen Skandal.

Die beiden Titelkandidaten hatten Auer im Verlauf des Rennens unter gelber Flagge überholt und dafür jeweils drei Penalty-Laps aufgebrummt bekommen. Weil beide Piloten die Strafe allerdings nicht antraten, bekamen sie die schwarze Flagge gezeigt.

