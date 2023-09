DTM-Rennen Spielberg 1: Audi-Sieg bei Chaosrennen, Preining vor Bortolotti

Anzeige

Das Wetter macht das DTM-Samstagsrennen in Spielberg zum Thriller: Und Kelvin van der Linde sorgt im Abt-Audi für einen Überraschungssieg vor Pole-Setter Laurin Heinrich, der das Rennen lange anführte, aber eine Runde nach van der Linde stoppte und so den Sieg verspielte. Auf Platz drei landete Abt-Audi-Sensationsmann Ricardo Feller, der bereits von Schubert-BMW-Pilot Rene Rast überholt worden war, sich dann aber doch noch gegen den Ex-Teamkollegen durchsetzte.

Feller fuhr also von Startplatz 26 in einer tollen Aufholjagd auf das Podest. Fünfter wurde Landgraf-Mercedes-Pilot Maro Engel, der in einem spektakulären Duell mit Titelkandidat Thomas Preining zusammenkrachte. Der Porsche-Pilot musste die Position auch einmal auf Anweisung der Rennleitung zurückgeben und landete am Ende auf dem sechsten Platz.

Da SSR-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti nur Neunter wurde, verkürzt Preining den Rückstand in der Meisterschaft auf den DTM-Leader von neun auf nur noch sechs Punkte. Feller bleibt nach seiner starken Fahrt auf Platz drei, hat aber nur noch 22 Punkte Rückstand.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze