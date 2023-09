DTM-Rennen Spielberg 2: Preining knöpft Pechvogel Bortolotti Führung ab

Anzeige

Nach dem Thriller am Samstag gab es am Sonntag beim zweiten DTM-Rennen in Spielberg etwas weniger Rennaction, aber viel Brisanz im Titelkampf: Beim Start-Ziel-Doppelsieg der Schubert-BMW-Piloten Rene Rast und Sheldon van der Linde wurde Lokalmatador Thomas Preining Dritter - und übernahm damit die Führung in der Meisterschaft, weil Titelrivale Mirko Bortolotti schon nach der ersten Runde stoppen musste.

Der SSR-Lamborghini-Pilot, der von Startplatz neun losgefahren war, wurde in der ersten Runde von Toksport-WRT-Porsche-Pilot Marvin Dienst im Heck touchiert, wodurch sich Bortolotti einen Reifenschaden rechts hinten zuzog. Der Italiener musste nach einer Runde zum Reifenwechsel an die Box kommen - und später ein zweites Mal stoppen, weil der Pflichtstopp erst ab Minute 20 innerhalb des Boxenstopp-Fensters gültig ist.

Dadurch fehlen Bortolotti, der mit Platz 22 punktelos blieb, vor dem Saisonfinale in Hockenheim, bei dem noch 56 Punkte zu holen sind, zehn Punkte auf den neuen DTM-Leader Preining in der Meisterschaft.

Abt-Audi-Pilot Ricardo Feller, der in der Meisterschaft auf Platz drei liegt, kam nur auf Platz 15 ins Ziel, wodurch er nun 31 Punkte zurück liegt. Er darf sich wie Sheldon van der Linde auf Platz vier noch theoretische Titelchancen ausrechnen.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze