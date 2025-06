DTM: Wittmann Zweiter beim Jubiläumsrennen - Rast siegt

Marco Wittmann hat einen Sieg zum Jubiläum in der DTM knapp verpasst. Der zweimalige Champion musste sich am Sonntag im niederländischen Zandvoort in seinem 200. Rennen nur seinem Teamkollegen René Rast geschlagen geben. Die beiden BMW-Piloten vom Team Schubert kamen vor Thomas Preining (Porsche Manthey) ins Ziel.

Wittmann (35) hatte in der Schlussphase des Rennens sogar die Chance auf den Sieg, doch er zögerte. "Ich war deutlich schneller, konnte attackieren, aber es hat nicht gereicht", sagte er bei ran und ergänzte: "Wir wissen alle, dass man unter Markenkollegen vielleicht nicht das letzte Prozent fährt."

Rast (38) atmete nach dem verpatzten Samstag, als er beim Sieg des Türken Ayhancan Güven (Porsche Manthey) ausgeschieden war, auf: "Wir haben den gestrigen Patzer wieder wettgemacht, und ich bin super glücklich. Es war nicht einfach, auch für mich mental und physisch im Auto nicht."

Der Champion von 2017, 2019 und 2020 kletterte durch seinen 29. Tagessieg in der DTM in der Gesamtwertung auf Platz zwei hinter dem Österreicher Lucas Auer (Mercedes), der am Sonntag Sieber wurde. Güven ist Dritter, Wittmann folgt auf Platz sechs.

Die nächsten Rennen in der DTM finden auf dem Norisring statt (4. bis 6. Juli). Danach wird auf dem Nürburgring, dem Sachsenring, in Spielberg/Österreich und auf dem Hockenheimring gefahren.