Ford Mustang GT3 Evo: Was hat es mit der überarbeiteten Front auf sich?

Nach dem Ford-Premierenjahr will das HRT-Team 2026 in der DTM nachlegen - und zwar mit dem ersten Evo-Paket des Mustang GT3! "Wir haben unser Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft", erklärt HRT-Teamchef Ulrich Fritz in einer Pressemitteilung. "Vor uns liegt eine sicherlich ebenso spannende und hoffentlich noch erfolgreichere Saison 2026. Die angekündigte Evo-Version des Ford Mustang GT3 wird dazu beitragen."

Aber was kann das Evo-Paket des Ford Mustang GT3, der 2024 erstmals an die Teams ausgeliefert wurde? Darüber herrscht Rätselraten, denn das Team will keine Details dazu preisgeben, und auch Ford gibt sich zu diesem Thema zugeknöpft.

Im Sommer hieß es zum Thema Evo von Ford-Motorsportchef Mark Rushbrook noch: "Kein Kommentar". Und abgesehen von einem Video, das Ford vor einem Monat in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat und das die Evo-Version eines grauen Ford Mustang bei Testfahrten in den USA zeigt, gibt es kaum Informationen.

Was ist ab 2026 neu beim Ford Mustang GT3?

"Daten aus mehreren Jahren sind eingeflossen", sagt Alex Allmandinger, der bei Ford für den Sportwagen-Bereich zuständig ist, im Video. "Der Evo bietet uns die Gelegenheit, alles, was wir in den vergangenen zwei, drei Jahren über das Auto gelernt haben, zu verknüpfen."

Und Multimatic-Chefmechaniker Lewis Jones, der in der IMSA-Serie für den von Mike Rockenfeller gesteuerten Ford mit der Startnummer 64 zuständig ist, sagt: "Das ist jetzt wirklich ein optimiertes Auto." Was geändert wurde? "Es geht um Details, nicht um eine Sache", stellt Ford-Werksfahrer Rockenfeller klar.

Aber wo befinden sich diese Details? Wie Motorsport-Total.com erfahren hat, steht vor allem die Front des Mustang GT3 im Zentrum der Änderungen. Denn der Frontmittelmotor-Bolide mit dem großvolumigen V8-Triebwerk generiert zu wenig Abtrieb an der Vorderachse.

Zu wenig Abtrieb an der Front: Entlüftung über neue Felge?

Ein Indiz dafür ist jeweils ein neuer Flap links und rechts vor dem Vorderrad, der beim Evo-Fahrzeug zu sehen ist. Bisher kam das Auto ohne diese Flügelchen aus, die Abtrieb generieren. Interessant ist aber, dass der Flap nicht zum ersten Mal im Einsatz ist: Denn Bilder von den HRT-Testfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife im vergangenen Winter zeigen die Flügelchen bereits im Einsatz.

Das deutet darauf hin, dass schon länger an einer Lösung gearbeitet wird. Ursache dafür dürfte die Radhaus-Entlüftung an der Vorderachse sein, die bisher über drei Louvres an der Oberseite des Kotflügels stattfindet und offenbar nicht optimal funktioniert.

Die Fahrzeug-Aufnahmen aus dem Testvideo des Evo-Pakets zeigen nicht genau, ob die Radhaus-Entlüftung geändert wurde. Man hört aber, dass das Ford-Update auch neue Felgen beinhaltet. Sie sollen die Luft aus dem Radhaus saugen und dadurch Unterdruck generieren, was wiederum zusätzlichen Abtrieb erzeugt.

Gelingt mit Update der erste Podestplatz in der DTM?

Dadurch sollte auch der Reifenverschleiß, der beim Mustang ein großes Thema ist, weniger werden. Und auch bei der Bremse, die als Schwäche des bei den Fans so populären US-Boliden gilt, soll Hand angelegt werden, um in Zukunft besser aufgestellt zu sein.

Man darf nun gespannt sein, ob die Schritte helfen, um dem Mustang auch in der DTM zum Galoppieren zu bringen. Denn in der Ford-Premierensaison war die HRT-Truppe mit Arjun Maini und Fabio Scherer vor allem auf den verwinkelten Strecken eher im hinteren Mittelfeld unterwegs und hatte vor allem im in der DTM so wichtigen Qualifying Schwierigkeiten.

Zwei fünfte Platz durch Maini auf dem Norisring und in Spielberg waren die Highlights, auch wenn vor allem in Österreich das Potenzial für den ersten Podestplatz vorhanden war. Doch am Samstag machte Scherer ein verpatzter Stopp einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag war es dann eine defekte Antriebswelle, die erneute Chance eine Top-3-Platzierung zunichte machte.