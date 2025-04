Kelvin van der Linde, Schumacher & Co.: Welcher DTM-Experte wann im Einsatz ist

Der deutsche Privatsender, der seit 2022 die DTM-Rennen exklusiv in Deutschland überträgt, hat sein Team für die Saison 2025 vorgestellt: Eddie Mielke wird als Kommentator dieses Jahr wieder alle Rennen kommentieren, nachdem er im Vorjahr am Norisring wegen einer MotoGP-Überschneidung mit dem Sachsenring von Tobias Schimon vertreten wurde.

Mielke wird in gewohnter Manier vom Moderationsduo Andrea Kaiser und Matthias Killing unterstützt. Als neuer Experte wurde DTM-Vizemeister Kelvin van der Linde vorgestellt, der sich mit den Ex-Champions Maximilian Götz und Mike Rockenfeller sowie mit David Schumacher abwechselt.

Der frischgebackene BMW-Werksfahrer aus Südafrika ist dieses Jahr - wie Motorsport-Total.com berichtete - nicht in der DTM als Fahrer am Start und hat daher die Möglichkeit, dem Publikum als Co-Kommentator Einblicke hinter die Kulissen der DTM zu ermöglichen.

"Ihr habt mich in den vergangenen Jahren so genervt"

"Ihr habt mich in den vergangenen Jahren so genervt am Fernseher. Jetzt habe ich endlich einmal die Chance, wieder die anderen Fahrer zu nerven und ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen", erklärt van der Linde, der "unbedingt ein Teil der DTM-Familie" bleiben wollte, mit Augenzwinkern seine Beweggründe, die neue Aufgabe anzunehmen.

Inzwischen steht auch die genau Einteilung der Experten an den verschiedenen Wochenenden fest: Laut Informationen von Motorsport-Total.com wird Rockenfeller, der seit der Saison 2024 Ford-Werkspilot ist, bei der Mustang-Premiere in Oschersleben und auf dem Lausitzring mit dabei sein.

Mit Schumacher wird auch beim Niederlande-Gastspiel in Zandvoort ein Ford-Werksfahrer als Experte fungieren, beim Saison-Highlight auf dem Norisring kommt dann erstmals Götz zum Einsatz. Der Mercedes-AMG-Werksfahrer ist nicht nur Franke, er erlebte 2021 auf dem Norisring mit dem DTM-Titel auch den größten Erfolg seiner Karriere.

Premiere für Kelvin van der Linde auf dem Nürburgring

Auf dem Nürburgring wird Kelvin van der Linde seine Premiere als Experte und Co-Kommentator feiern, der Deutsch-Südafrikaner wird danach auch das Wochenende auf dem Sachsenring bestreiten. Für das Österreich-Gastspiel auf dem Red-Bull-Ring wurde der in Salzburg lebende Schumacher nominiert.

Und wer beim Saisonfinale in Hockenheim im Oktober sein Wissen mit dem Zuschauern teilt, steht noch nicht fest und wird auch von der Situation im Titelkampf abhängen.

Auch David Schumacher freut sich nach der Premiere im Vorjahr auf seine Rückkehr hinters ProSieben-Mikro. "Die Zusammenarbeit mit dem gesamten ran-Team und das positive Feedback der Zuschauer motivieren mich, mein Wissen als aktiver Rennfahrer und meine Leidenschaft für den Motorsport mit den Fans zu teilen", sagt er.

Lob gibt es von Vater Ralf Schumacher, der sich "total" für seinen Sohn freut: "Es ist schön zu sehen, wie sich David in verschiedenen Richtungen entwickelt und dabei seine Erfahrung als aktiver Rennfahrer und seine Begeisterung für den Motorsport mit den Fans teilt."

Dieses Jahr nicht als TV-Experten am Start sind Ex-DTM-Vizemeister Nico Müller und Ex-Champion Timo Scheider. Der DTM-Vertrag mit ProSieben läuft noch bis Ende des Jahres. In Österreich überträgt ServusTV live, zudem gibt es 2025 ein umfangreiches Streaming-Angebot.