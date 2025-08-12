"Mechaniker nicht da": Darum wäre der Rast-Stopp fast in die Hose gegangen

Rene Rast fährt am Sonntag auf dem Nürburgring zu einem ungefährdeten Sieg. Nur einmal musste der Schubert-BMW-Pilot zittern, und zwar beim ersten Boxenstopp. "Als ich dort ankam, war niemand da außer meinem Lollipop-Mann", verrät der dreifache DTM-Champion. "Die Mechaniker waren nicht da."

Ganz so schlimm, wie es Rast in der Pressekonferenz nach dem Rennen berichtet, war der Zwischenfall allerdings nicht. Denn die TV-Bilder verraten, dass sein Team zwar schon am Boxenplatz stand, allerdings nahm der Mechaniker auf der linken Fahrzeugseite gerade erst den Schlagschrauber vom Galgen als Rast bereits ankam.

"Also haben wir bei diesem Stopp ein bisschen Zeit verloren. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist", grübelt der 30-fache DTM-Sieger nach dem Rennen. "Es ist ziemlich ungewöhnlich, anzukommen und nur den Lollipop-Mann zu sehen und keine Reifen."

"Ich wusste natürlich, dass ich einen großen Vorsprung auf Ben [Dörr] hatte", erinnert Rast daran, dass er sich vor dem ersten Boxenstopp bereits einen Vorsprung von 3,2 Sekunden auf Polesetter Ben Dörr herausgefahren hatte. "Aber ich weiß nicht, wie lang der Boxenstopp war."

Boxenstopp-Panne kostet rund drei Sekunden

Der Schubert-BMW-Pilot vermutet, dass er "wahrscheinlich drei, vier Sekunden oder mehr verloren" habe. Tatsächlich war die reine Standzeit mit 9,4 Sekunden recht lang, allerdings war auch der Stopp von Dörr mit 9,8 Sekunden nicht perfekt. "Aber am Ende hat es funktioniert", grinst Rast.

Zum Vergleich: Der erste Stopp von Schubert-Teamkollege Marco Wittmann dauerte nur 6,4 Sekunden, was die Vermutung von Rast bestätigt, dass er rund drei Sekunden verloren habe. Aber warum war die Schubert-Mannschaft, die eigentlich für perfekte Boxenstopps bekannt ist, noch gar nicht bereit?

"Der Call kam ein bisschen zu spät, weil wir vorher nicht genau wussten, was Lucas Auer macht", verrät Teamchef Torsten Schubert gegenüber Motorsport-Total.com. "Deswegen war nicht klar, in welcher Reihenfolge wir den Boxenstopp machen. Und dann war der Call, dass die Mannschaft raus muss, ein bisschen spät."

Teamchef Schubert gibt zu: "Ein kleiner Fauxpas"

"Das war leider ein kleiner Fauxpas im Rennen", gibt der Teamchef zu. "Aber die zwei Sekunden haben uns Gott sei Dank nicht geschadet, weil der Abstand [groß genug] war." Doch begeistert war die Boxencrew von dem späten Call offenbar nicht.

Das TV-Bild zeigt sogar, wie einer der Mechaniker nach dem Stopp wütend in Richtung des Kommandostands gestikuliert. "Ich habe dann alle aufgebaut und gesagt, Jungs, ist alles gut, alles sicher, wir haben genug Vorsprung", so Schubert.

Trotz des Schreckmoments kam Rast nach dem ersten Stopp wieder als Führender auf die Strecke, sodass er seinen Reifenvorteil nach dem Startunfall am Samstag perfekt nutzen und seinem 30. DTM-Sieg ungefährdet entgegenfahren konnte.