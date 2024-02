Nach DTM-Aus: Team Bernhard kehrt in Porsche-Cup zurück, neue Teamchefin

Anzeige

Das Team Bernhard wird 2024 nach dem DTM-Ausstieg mit zwei Porsche 911 GT3 Cup in den Porsche-Carrera-Cup Deutschland zurückkehren. Das hat die Truppe von Porsche-Legende Timo Bernhard offiziell bekanntgegeben. Bereits kurz vor Weihnachten hatte man verkündet, dass die gesamte Mannschaft dieses Jahr auch das chinesische Team Phantom Global Racing beim GT-Klassiker in Bathurst und in der GT-World-Challenge Asia unterstützt.

Mit dem Start im Porsche-Carrera-Cup Deutschland bleibt das Team aus Landstuhl nicht nur der DTM-Plattform erhalten, sondern kehrt zu seinen Wurzeln zurück. "Wir haben mit unserem Team vor über zehn Jahren im Carrera-Cup Deutschland begonnen, haben mit vielen starken Piloten dort etliche Siege eingefahren und tolle Momente erleben dürfen", sagt Timo Bernhard.

"2024 starten wir jetzt wieder im Porsche-Carrera-Cup Deutschland, wo meine Schwester Jennifer Leising die Projektleitung übernehmen wird", verkündet Timo Bernhard, der durch seine Rolle als Porsche-Markenbotschafter ausgelastet ist, dass seine Schwester als Teamchefin agieren wird.

"Mein Bruder Timo hat mir die Projektleitung für dieses Programm übertragen, worüber ich mich sehr freue", sagt Jennifer Leising, die 2023 als Teammanagerin agiert hatte. "Dies ist eine neue persönliche Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle."

Bernhard selbst hatte sich 2001 als damals jüngster Champion den Gesamtsieg im prestigeträchtigen Porsche-Markenpokal erkämpft, als Team75 trat man von 2013 bis 2016 in der Serie an. Highlights waren der erste Bernhard-Sieg im Mai 2014 mit dem späteren Porsche-Werksfahrer Earl Bamber sowie die Doppelerfolge im Jahr 2015 durch Nicki Thiim auf dem Norisring und im Jahr 2016 durch Michael Ammermüller auf dem Nürburgring.

2016 folgte bereits der Einstieg in den GT3-Sport. "Das Team hat sich in der Zwischenzeit durch die Teilnahme am ADAC GT Masters und der DTM, mit Starts bei den 24 Stunden Nürburgring, den 24 Stunden von Spa oder den 9 Stunden von Kyalami sehr weiterentwickelt", so Bernhard.

"Jetzt freuen wir uns mit einem stark aufgestellten Team auf die Teilnahme am Carrera-Cup Deutschland und wollen natürlich im Kampf um Top-Platzierungen ein Wörtchen mitreden", gibt Timo Bernhard vor, dass Spitzenplätze das Ziel sind.