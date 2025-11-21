Offiziell: Land bestätigt Audi-Abschied und gibt Wechsel zu Porsche bekannt

Das langjährige Audi-Team Land hat am Freitag bestätigt, was Motorsport-Total.com bereits vor einigen Wochen berichtet hat: Die Mannschaft von Wolfgang und Christian Land kehrt nach zehnjähriger Pause zu Porsche zurück und wird künftig mit dem neuen 911 GT3 R auf Zeitenjagd gehen.

"Wir freuen uns, den Wechsel zu Porsche nun offiziell bekanntgegeben zu dürfen", sagt Teamchef Christian Land. "Mit der Marke verbinden wir sehr viele emotionale Momente und tolle Erinnerungen aus der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring und den Porsche-Markenpokalen."

"Porsche gehört zweifelsohne zu den Top-Adressen im GT-Sport und wir sind davon überzeugt, dass der neue Porsche 911 GT3 R von Beginn an konkurrenzfähig sein wird." Ob Land auch in der Saison 2026 in der DTM starten wird, ist allerdings noch unklar.

"Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an unserem Programm für 2026", so Land. Nach wie vor scheint aber nicht gesichert zu sein, ob die Westerwälder auch die finanziellen Mittel aufbringen können, um das Porsche-Projekt für die DTM auf die Beine zu stellen.

Scheitert Land-Start in der DTM 2026 am Budget?

Denn während der Audi in allen Belangen das günstigste Auto war und es sich auch noch um den R8 handelte, den Fellers Vater nach dem ADAC-GT-Masters-Titel im Jahr 2021 kaufte, zählt der Porsche zu den teuersten Fahrzeugen. Der Bolide, der für die Saison 2026 ein Update erhält, kostet 573.000 Euro plus Mehrwertsteuer.

In welcher Rennserie und mit wie vielen Fahrzeugen das Land-Team im kommenden Jahr starten wird, bleibt damit vorerst offen. Sicher ist jedoch, dass das Audi-Kapitel damit endgültig geschlossen ist. Erst vor zwei Tagen hatte sich das Land-Team endgültig von den Ingolstädtern verabschiedet.

"So wie jedes Kapitel einmal endet, schließt sich nun auch dieses", heißt es in einem emotionalen Statement über die erfolgreichen zehn Jahre mit den Ingolstädtern. "Land-Motorsport bedankt sich bei Audi für die großartige gemeinsame Zeit und die erfolgreiche Zusammenarbeit."