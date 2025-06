Porsche bestätigt DTM-Pilot Güven und Hürtgen-Sohn Weiss für Formel-E-Test

In der DTM hat Ayhancan Güven dieses Jahr schon zwei Siege im Manthey-Porsche eingefahren, wodurch er in der Gesamtwertung starker Dritter ist - und jetzt erhält der 27-jährige Türke auch noch einen Rookie-Test in der Formel E. Gemeinsam mit dem erst 16-jährigen Elia Weiss - Sohn von Rennfahrerin Claudia Hürtgen - wird er am 14. Juli in Berlin für das Porsche-Werksteam testen.

"Das ist eine ziemlich einmalige Gelegenheit für mich", freut sich Güven, der kaum Formelerfahrung hat und auch den Kurs in Berlin nur als Zuschauer kennt. "Einen Monoposto ohne Dach überm Kopf zu fahren, auf diese Erfahrung freue ich mich sehr."

Güven, der bei Porsche Vertragsfahrer ist, erlebt gerade anstrengende Wochen: Am Sonntag wurde er beim 24-Stunden-Klassiker auf dem Nürburgring im "Grello" Zweiter, kommendes Wochenende ist er in Spa am Start, die Woche darauf startet er bei der DTM auf dem Norisring - und dann folgt die Formel-E-Chance.

Güven: Unbekannte Systeme "wohl die größte Herausforderung"

"Der Porsche 99X Electric bringt viele Systeme mit, die ich noch nicht kenne, was wohl die größte Herausforderung werden dürfte", vermutet Güven, der sich im Formel-E-Simulator in Weissach neben seinen aktuellen Verpflichtungen auf den Test vorbereiten wird, der am Montag nach dem Berlin-Rennwochenende stattfindet.

Daran werden 22 Piloten teilnehmen, die noch kein Rennen in der Formel E bestritten haben. Tipps könnte sich Güven von seinem DTM-Teamkollegen Thomas Preining holen, denn der Österreicher absolvierte im Vorjahr den Rookie-Test in Berlin.

Weiss jüngster Formel-E-Rookie aller Zeiten

Elia Weiss wird bei seinem Einsatz der jüngste Formel-E-Rookie überhaupt sein. Das Münchner Talent darf teilnehmen, weil es am 22. Juni das Mindestalter von 16 Jahren erreicht hat, das für die internationale B-Lizenz erforderlich ist. Weiss holte 2024 den Titel in der Deutschen Kart-Meisterschaft und hat mit seinem Wechsel nach Italien in die Formel 4 den Sprung ins Rennauto geschafft.

Zudem gehört er dem Motorsport-Team Germany - also dem offiziellen Förderkader der ADAC Stiftung Sport und des DMSB - an.

Welche Bedeutung der Rookie-Test in der Formel E hat

Was Porsches Formel-E-Leiter Florian Modlinger zu seinen Rookies sagt? "Ayhancan kommt aus unserem eigenen Nachwuchskader, ist uns bekannt und performt momentan stark in der DTM. Elia kommt aus dem Motorsport-Team Germany, das Porsche Motorsport unterstützt. Als er bei uns im Simulator zu Gast war, ist uns vor allem sein Umgang mit den Ingenieuren aufgefallen. Elia ist vor ein paar Tagen erst 16 geworden, wirkt als Rennfahrer aber deutlich reifer."

Der Test ist durchaus relevant, denn in der Formel E gibt es kaum Testmöglichkeiten. Dennoch stellt die Elektrorennserie sehr spezielle Anforderungen an die Piloten. "Das Energiemanagement ist komplex, und damit sind vor allem die mentalen Anforderrungen in der Formel E sehr hoch. Das verkleinert den Pool an potenziellen Fahrern. Insofern ist es sinnvoll, dass der Rookie-Test für alle Teams Pflicht ist", so Modlinger.