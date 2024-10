"War wirklich ein Psychospiel": So gelang Bortolotti doch noch der DTM-Titel

Großer Jubel bei Mirko Bortolotti, der sich am Sonntag mit der Pole und Platz zwei in Hockenheim erstmals zum DTM-Champion krönte . Dennoch gibt der 34-jährigen Italiener zu, dass ihm das Saisonfinale ordentlich zusetzte. "Der Druck war definitiv in meinem ganzen Leben noch nie so hoch", sagt Bortolotti, der zum dritten Mal um den DTM-Titel kämpfte und die Belastung als "wahnsinnig" bezeichnet. "Es war wirklich ein Psychospiel - nicht nur auf der Strecke."