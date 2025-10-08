Weiße Linie bei Boxeneingang überfahren: Wieso kam Güven davon?

Das kontroverse DTM-Saisonfinale in Hockenheim sorgt weiter für Diskussionen: Die TV-Bilder zeigen ganz deutlich, dass Meister Ayhancan Güven beim Sonntagsrennen der DTM vor dem zweiten Stopp die weiße Linie bei der Boxeneinfahrt überfuhr, das gleiche gilt für seinen Rivalen um den Sieg Marco Wittmann.

Ein entsprechendes Vergehen wurde Schubert-BMW-Pilot Rene Rast beim Sonntagsrennen in Spielberg zum Verhängnis, als er die weiße Linie bei der Einfahrt überfahren hatte und ihm eine Penalty-Lap-Strafe aufgebrummt wurde, die fünf Sekunden entspricht. Aber warum gab es diesmal keine Strafe?

Das hätte heftige Konsequenzen gehabt, was den Ausgang der Meisterschaft ausgeht, denn Güven benötigte unbedingt einen Sieg, um den auf Platz vier ins Ziel gekommenen Landgraf-Mercedes-Pilot Lucas Auer in der Gesamtwertung noch von der Spitze zu verdrängen, was um drei Punkte gelang.

"Seit 20 Jahren erlaubt, die weiße Linie zu überfahren"

Und die TV-Bilder zeigen auch, dass Auer bei der Boxeneinfahrt vor beiden Stopps innerhalb der weißen Linien blieb. Aber was sagt der für die Einhaltung der Regeln zuständige Deutsche Motor-Sport-Bund (DMSB) zur Angelegenheit?

"Es ist in der DTM in Hockenheim schon seit 20 Jahren erlaubt, die weiße Linie zu überfahren und mit Schwung in die Boxengasse einzubiegen, weil die nachfolgenden Fahrer sonst zu stark abbremsen müssten", erklärt ein Sprecher des DMSB auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.

Abgesehen davon wäre das sonst in den eventspezifischen Notizen des Renndirektor, die die Teams vor dem Rennwochenende erhalten, vermerkt gewesen. "Wenn etwas erlaubt ist, wie in diesem Fall, steht es nicht in den Pre-Event-Notes", stellt der DMSB klar.

Strafe wurde in Spielberg-Pre-Event-Notes angekündigt

Tatsächlich findet sich in den Pre-Event-Notes von Renndirektor Stoppe in Hockenheim nur ein Vermerk, dass die Fahrer beim Boxenausgang auf der rechten Seite der weißen Linie bleiben müssen. "Das Kreuzen der Linie wird bestraft", heißt es dort.

In Spielberg gab es hingegen in Artikel 3.1 den Zusatz, dass auch bei der Boxeneinfahrt das Kreuzen der weißen Linie nach dem Poller bei der ersten Safety-Car-Linie bestraft wird. Das wurde Rast zum Verhängnis, obwohl damals der Poller bereits fehlte.

Die TV-Bilder zeigen, dass tatsächlich einige Fahrer in Hockenheim bei der Einfahrt über die weiße Linie fuhren, Güven und Wittmann loteten die Grenzen aber besonders aus . Aber wo liegt tatsächlich die Grenze?

Die gibt es nicht, hört man vom DMSB. Theoretisch würde ein Fahrer sogar dann, wenn er bereits über das Gras fährt um in die Boxengasse einzubiegen, straffrei bleiben.