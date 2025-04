"Wird sicher sehr interessant": Wo Timo Glock seit 23 Jahren nicht gefahren ist

Die DTM-Saison 2025 führt die Fahrer auf acht verschiedene Rennstrecken in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Timo Glock, der in diesem Jahr sein Comeback im Dörr-McLaren feiert, kennt die meisten Kurse bereits sehr gut, obwohl sein letztes Rennen auf einer dieser Strecken über 20 Jahre zurückliegt!

"Jede Strecke hat ihren eigenen Reiz, aber es gibt einige, die für mich herausstechen", verrät der 43-Jährige, der 2022 zuletzt in der DTM am Start war, als er einen Gaststart im italienischen Imola absolvierte. Ein Jahr zuvor bestritt er seine letzte vollständige DTM-Saison.

"Hockenheim ist definitiv ein Highlight - es zählt zu meinen Lieblingsstrecken und fühlt sich wie eine Heimstrecke an", sagt er. Kein Wunder, denn in Hockenheim feierte Glock die meisten seiner insgesamt fünf DTM-Siege. Schon in seiner Debütsaison 2013 holte er sich als BMW-Pilot beim Finale den ersten Erfolg.

"Norisring als Stadtkurs ein echter Höhepunkt"

Unvergessen ist auch sein Sieg beim Saisonauftakt 2018, als er sich ein hartes Duell mit Mercedes-Pilot Gary Paffett lieferte und nach zahlreichen Führungswechseln als Sieger hervorging.? Neben Hockenheim konnte Glock auch in Oschersleben, Zandvoort und Spielberg jeweils einmal triumphieren.

Alle drei Kurse stehen auch im Rennkalender der DTM-Saison 2025. "Der Red-Bull-Ring begeistert mich mit seiner großartigen Streckenführung und dem besonderen Bergpanorama drumherum", freut sich Glock auf das vorletzte Event im September.?

Zuvor stehen für den 43-Jährigen jedoch zwei andere Veranstaltungen im Fokus, nämlich das Rennen in Nürnberg und auf dem Sachsenring. "Natürlich ist auch der Norisring als Stadtkurs jedes Jahr aufs Neue ein echter Höhepunkt der Saison", weiß Glock, der auf dem gut zwei Kilometer langen Stadtkurs bisher nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen konnte.

Letztes Rennen am Sachsenring vor 23 Jahren

In der Statistik stehen drei Ausfälle, und das beste DTM-Ergebnis ist ein fünfter Platz aus dem Jahr 2017.? Dennoch stand Glock auf dem Norisring schon einmal auf dem Podium - nämlich in der Formel-3-Saison 2003, als er für das Opel-Team KMS einen zweiten und dritten Platz erzielte.

Apropos Formel 3: Es gibt eine Strecke im diesjährigen Rennkalender, die Glock noch gar nicht aus der DTM kennt! "Das Event auf dem Sachsenring ist ebenso spannend, da ich dort schon lange nicht mehr gefahren bin", erinnert der Dörr-Pilot. "Mein letztes Rennen dort war vermutlich in der Formel 3."

Tatsächlich war Glock auf dem Sachsenring zum letzten Mal 2002 in der deutschen Formel 3 am Start, was mittlerweile 23 Jahre her ist. "Das wird sicher sehr interessant", schmunzelt der McLaren-Pilot, der gerne an sein bisher letztes Rennen auf dieser Strecke anknüpfen würde - immerhin stand er damals als Sieger auf dem Podium.