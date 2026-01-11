Formel E: Cassidy beschert Citroen den ersten Sieg

Der Neuseeländer Nick Cassidy hat Neueinsteiger Citroen den ersten Sieg in der Formel E gesichert und die Führung in der WM übernommen. Der 31-Jährige krönte in Mexiko-Stadt eine starke Aufholjagd vom 13. Startplatz aus und triumphierte vor Edoardo Mortara (Schweiz/Mahindra) und Oliver Rowland (England/Nissan).

Ex-Weltmeister Pascal Wehrlein belegte im 150. Formel-E-Rennen im Porsche als bester Deutscher den sechsten Platz. Maximilian Günther (DS Penske) wurde Zwölfter. Nach zwei von 17 Rennen führt Cassidy in der WM mit 40 Punkten vor dem Briten Jake Dennis (Andretti/36) und Rowland (34). Wehrlein folgt auf Platz vier mit 23 Punkten.