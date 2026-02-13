Formel E: Wehrlein feiert ersten Saisonsieg

Rennfahrer Pascal Wehrlein hat in der Formel E mit seinem ersten Saisonsieg die Gesamtführung übernommen. Der Porsche-Pilot gewann den vierten WM-Lauf in Dschidda/Saudi-Arabien, der 31-Jährige verwies dabei den Schweizer Edoardo Mortara sowie den Neuseeländer Mitch Evans auf die Plätze. Damit liegt Wehrlein, der seinen WM-Titel von 2024 wiederholen will, mit 64 Punkten nun an der Spitze des Rankings.

Beim ersten Nachtrennen der Saison startete der Porsche-Pilot auf dem Dschidda Corniche Circuit von Platz drei aus. Einen Platz vor ihm stand mit Maximilian Günther im DS Penske der zweite Deutsche im Fahrerfeld. Günther konnte seine gute Ausgangsposition jedoch nicht nutzen. Der 28-Jährige kam als Elfter ins Ziel und verpasste damit seinen ersten Podestplatz der Saison deutlich.

Am Samstag folgt Teil zwei des Doubleheaders in Dschidda. Für Wehrlein und Co. geht es am Abend (18.05 Uhr) auf der Kurzvariante der Formel-1-Strecke um die nächsten WM-Punkte, bevor die Elektroserie dann am 21. März erstmals Station in Madrid macht.