Formel E: Wehrlein zum Auftakt Vierter

Rennfahrer Pascal Wehrlein hat beim Saisonauftakt der Formel E knapp einen Podestplatz verpasst. Der 31-Jährige belegte am Samstag in Sao Paulo mit seinem Porsche Rang vier. Den Sieg sicherte sich der Brite Jake Dennis (Andretti) vor seinem Landsmann und Weltmeister Oliver Rowland (Nissan) sowie dem Neuseeländer Nick Cassidy (Citroen).

Wehrlein, Weltmeister von 2024, hatte zunächst im Qualifying die schnellste Runde hingelegt, wegen durchdrehender Reifen in der Boxengasse war der Deutsche dann aber nachträglich um drei Startplätze zurückversetzt worden. "Natürlich profitierte ich von der Rückversetzung Wehrleins und konnte von der Pole Position vorn wegfahren", sagte Sieger Dennis. Maximilian Günther (DS Penske) erreichte den siebten Platz.

Die zwölfte Saison der Rennserie wird die bislang umfangreichste, sie umfasst bis August 2026 elf Stationen mit 17 Rennen auf der ganzen Welt. Gefahren wird meist in Großstädten. Auch Berlin ist mit einer Doppelveranstaltung am 2. und 3. Mai wieder dabei, Schauplatz ist weiterhin das Tempelhofer Feld. Weiter geht es am 10. Januar in Mexiko-Stadt.