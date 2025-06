Beim Red-Bull-Heimrennen: Antonelli schießt Verstappen ab!

Beim zweiten Startversuch zum Österreich-Grand-Prix 2025 in Spielberg sind Andrea Kimi Antonelli im Mercedes und Max Verstappen im Red Bull nach einer Kollision in der Startrunde ausgeschieden.

Auslöser für den Crash in der Spitzkehre (Kurve 3) war Antonelli: Er reagierte in der Anfahrt zu spät auf die Bremsmanöver der vor ihm fahrenden Autos, zog nach innen und verbremste sich so schwer, dass er geradeaus rutschte und mit Verstappen kollidierte.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall zu beschädigt, um weiter am Rennen teilnehmen zu können: Bei Antonelli war die Vorderrad-Aufhängung kaputt. Bei Verstappen hatte die Hinterrad-Aufhängung gelitten, außerdem war der Antrieb ausgefallen.

Verstappen wird laut am Funk, aber nur dort

Noch in der Auslaufzone bei Kurve 3 kam es daraufhin zu einem ersten kurzen Austausch zwischen Antonelli und Verstappen, wobei Antonelli sein spätes Bremsmanöver zu erklären schien. Verstappen wirkte gefasst. Weder gab es große Gesten, noch wurde es laut rund um die beiden Unfallgegner.

Zuvor hatte Verstappen noch gefunkt: "Ich bin raus. Verrückt, wie ich da erwischt wurde! Diese Scheißidioten!"

Kurz darauf kamen Verstappen und Antonelli getrennt voneinander im Formel-1-Fahrerlager in Spielberg an - Verstappen mit ernster Miene, Antonelli noch mit Helm auf dem Kopf.

Erster Verstappen-Ausfall seit 2024

Für WM-Titelverteidiger Verstappen ist es der erste Ausfall seit Australien 2024, als er aus technischen Gründen nicht die Zielflagge sah. Sein jüngster nicht-technisch bedingter Ausfall datiert aus der Saison 2021, als er beim Italien-Grand-Prix mit Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton kollidierte. Die aktuelle Kollision ereignete sich mit Hamiltons Nachfolger.

Antonelli hatte erst beim vergangenen Rennen in Kanada mit P3 sein bisher bestes Formel-1-Ergebnis erzielt.

