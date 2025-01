Erster Ferrari-Test: Lewis Hamilton fährt den SF-23 in Fiorano

Der neue Karriereabschnitt von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat ganz offiziell begonnen. Der Brite ist am Mittwoch in Fiorano bei einer privaten Testfahrt erstmals in einem Formel-1-Ferrari auf die Rennstrecke gegangen.

Um exakt 9:16 Uhr Ortszeit verließ der Ferrari-Neuling zum ersten Mal die Garage im recht nebligen Italien. Unterwegs ist er am Mittwoch im SF-23, dem Auto aus der Saison 2023, mit dem die Scuderia damals einen Rennsieg holte und WM-Dritter wurde.

Kurz zuvor wurden erstmals Bilder des Briten im roten Rennanzug gezeigt und zudem der neue Helm präsentiert, mit dem Hamilton in der Saison 2025 an den Start gehen wird. Dabei geht der 40-Jährige im Grunde zurück zu den Wurzeln, denn der Helm ist komplett in Gelb gehalten und wird lediglich von ein paar roten Akzenten ergänzt.

Zunächst war er dabei auf speziellen Demo-Regenreifen von Pirelli unterwegs, bevor er im Laufe des Vormittags auf die harten Slicks wechselte, als sich die Wetterbedingungen aufhellten. Er absolvierte Stints von bis zu zehn Runden ohne nennenswerte Probleme, abgesehen von einigen blockierenden Rädern in der Haarnadelkurve aufgrund der fast eisigen Bedingungen.

Noch vor der Mittagspause kehrte der Regen jedoch zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Brite unter den Augen hunderter begeisterter italienischer Fans rund 30 Runden im Ferrari absolviert.

Am Nachmittag darf auch Teamkollege Charles Leclerc ins Lenkrad greifen, da Ferrari an Hamiltons erstem Tag das volle Content-Programm abgreifen möchte.

Hamilton ist bereits die ganze Woche über in Maranello, um sein neues Team kennenzulernen. Am Montag besuchte er die berühmte Villa von Ferrari-Gründer Enzo Ferrari, bevor er später Teamchef Frederic Vasseur, Konzern-Geschäftsführer Benedetto Vigna und Vizepräsident Piero Ferrari traf und sich dem Team in der Fabrik vorstellte.

Dort wurde auch ein Sitz für ihn angepasst und erste Prozeduren im Simulator durchgegangen. "Es gibt Tage, an die man sich für immer erinnern wird, und der heutige Tag, mein erster als Ferrari-Fahrer, ist einer davon", schrieb Hamilton am Montag in einem Instagram-Post.

"Ich hatte das Glück, in meiner Karriere Dinge zu erreichen, die ich nie für möglich gehalten hätte, aber ein Teil von mir hat immer an dem Traum festgehalten, in Rot zu fahren. Ich könnte nicht glücklicher sein, diesen Traum heute zu verwirklichen."

"Heute beginnen wir eine neue Ära in der Geschichte dieses ikonischen Teams, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Geschichte wir gemeinsam schreiben werden."

Hamiltons erster "echter" Formel-1-Ferrari für die Saison 2025, der bislang noch keinen offiziellen Namen hat, wird am 19. Februar vorgestellt.

Hinweis: Dieser Artikel wird im Laufe des Tages mit weiteren Informationen ergänzt.