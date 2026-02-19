Formel 1: Antonelli und Piastri vorne

Die Formel 1 hat am vorletzten Tag ihrer Tests noch einmal das Tempo angezogen - ist mit dem neuen Reglement aber weiterhin weit von den Zeiten des Vorjahres entfernt. Kimi Antonelli im Mercedes (1:32,803) und Oscar Piastri im McLaren (1:32,861) steuerten ihre Boliden am schnellsten um den Bahrain International Circuit, sie waren damit die ersten Fahrer, die die Marke von 1:33,00 Minuten knackten. Vor einem Jahr lag die Bestzeit bei den Tests in der Wüste bei 1:29,545 Minuten. Ein Tag bleibt den Teams nun noch für weitere Fortschritte, am Freitag enden die Tests. Die Saison beginnt am 8. März in Australien.

Die Königsklasse geht in diesem Jahr mit komplett neuen Boliden an den Start. Im neuen Hybridmotor wird fast die Hälfte der Leistung elektrisch generiert, die Autos sind zudem kleiner und leichter und arbeiten mit veränderter Aerodynamik. Dass die Rundenzeiten zu Beginn eines Reglement-Zyklus über den vorherigen liegen, ist durchaus üblich. Die Fahrer übten bislang aber nicht nur Kritik an der Power-Unit sondern auch an der bislang noch niedrigeren Kurvengeschwindigkeit.

Die Topteams McLaren, Red Bull, Mercedes und Ferrari wirken in Bahrain weiterhin auf der Höhe, auch wenn längst nicht alles funktioniert. Bemerkenswert stabil lief es auch am Donnerstag für das neue deutsche Werksteam Audi. Nico Hülkenberg drehte in 1:33,987 Minuten die siebtschnellste Runde, so nah kam das Team der Spitze an den Testtagen zuvor nie.