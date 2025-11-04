Formel 1 - Ralf Schumacher: Künstliche Intelligenz hätte Abu Dhabi 2021 verhindert

Ist Künstliche Intelligenz (KI) die Antwort auf ein jahrzehntelanges Problem in der Formel 1? Zumindest hat Experte Ralf Schumacher nun die Idee ins Spiel gebracht, KI in Zukunft einige Aufgaben der Rennleitung zu übertragen und zum Beispiel über Strafen entscheiden zu lassen. Hintergrund sind die immer wiederkehrenden Diskussionen über fehlende Konstanz bei der Strafenvergabe in der Formel 1. Zuletzt in Mexiko fühlte sich Ferrari zum Beispiel ungerecht behandelt, weil Lewis Hamilton eine Zeitstrafe für das Abkürzen der Strecke bekam, andere Piloten aber nicht. Und auch an fast jedem anderen Wochenende gibt es mindestens einen Fall, in dem sich ein Team oder Fahrer von den Stewards ungerecht behandelt fühlt. Laut Schumacher könnte man solche Situationen in Zukunft durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz verhindern. "Die KI sieht dann gleich: Hat er absichtlich gebremst? Hat er Gas gegeben? Ist der reingefahren, reingelenkt? Hat der viel später gebremst? Das weiß die KI sofort. Da kann man sich viele Videobeweise sparen", so Schumacher im Podcast Backstage Boxengasse von Sky. Die Einführung einer solchen Lösung wäre seiner Meinung nach technisch möglich, "da man ja alle Messinstrumente, alle Sensoren hat." Es gehe also lediglich darum, dass die Teams sich "auf einen Rahmen einigen" und diese Daten auch zur Nutzung freigeben müssten.

Warum KI "die fairste" Lösung für alle wäre KI sei eine Lösung, "wo völlig emotionslos alle gleich behandelt werden", so Schumacher. Das sei bei menschlichen Rennkommissaren nicht immer der Fall, weil es vorkommen könne, dass ein Steward zum Beispiel einfach nicht mit einem bestimmten Fahrer klarkomme. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wäre daher seiner Meinung nach "in zwei bis drei Jahren wahrscheinlich auch die fairste Art und Weise", über viele Dinge zu entscheiden. "Ich finde auch das ganze Prozedere so ein bisschen altbacken", kritisiert Schumacher den Status quo. "Man hat ja fast das Gefühl, hinter verschlossenen Türen wird da was entschieden und dann kommt einfach das Ergebnis", so Schumacher. Denn zu Strafen, die während des laufenden Rennens vergeben werden, liefern die Rennkommissare zunächst keine detaillierte Erklärung. Erst nach Rennende veröffentlichen die Stewards in der Regel ein Dokument, in dem dann auch mit Daten belegt wird, warum ein Fahrer genau bestraft wurde. Bis dahin tappen Fans und zum Beispiel auch TV-Kommentatoren wie Schumacher selbst oft im Dunkeln.

