Formel-1-WM 2025: Warum McLaren Max Verstappen weiter fürchtet

63 Punkte Vorsprung auf Max Verstappen sind für McLaren kein Grund, den Red-Bull-Fahrer im Formel-1-Titelkampf 2025 nicht mehr ernst zu nehmen. Das hat McLaren-Boss Zak Brown vor dem USA-Grand-Prix in Austin versichert .

Brown sagte: "Auch wenn wir es gerne allein zwischen unseren beiden Fahrern entschieden sähen, ist Max immer noch voll im Spiel."

Verstappen gehört neben den McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris, Mercedes-Fahrer George Russell und Ferrari-Pilot Charles Leclerc zu den fünf Fahrern, die rein rechnerisch noch Titelchancen haben. Realistisch dürfte sich der WM-Kampf jedoch auf Piastri und Norris beschränken - mit Verstappen als Außenseiter.

McLaren bleibt dem bisherigen Kurs treu

Deshalb bleibt McLaren seinem bisherigen Kurs treu, sagt Brown: "Wir werden einfach weitermachen wie bisher. Unsere Strategie ändert sich nicht, nur weil wir die Konstrukteurswertung gewonnen haben. Wir gehen die verbleibenden Rennwochenenden genauso an wie jedes andere zuvor."

Denn das habe die Saison 2025 bewiesen: McLaren habe die Konstrukteurswertung so vorzeitig für sich entschieden, "weil das Team fokussiert und demütig geblieben ist", sagt Brown. Das soll sich an den verbleibenden Rennwochenenden bis zum Saisonende fortsetzen.

"Denn dafür sind wir hier", sagt Brown. "Wir wollen Rennen und Meisterschaften gewinnen. Und wir könnten gar nicht hungriger darauf sein."

Erste erfolgreiche Titelverteidigung seit 1990/91

Mit seinem bereits zehnten Titelgewinn in der Formel-1-Konstrukteurswertung liegt McLaren nun auf dem zweiten Platz der "ewigen Rangliste" hinter Ferrari - und vor Williams, mit dem sich das Team sich bislang Platz zwei geteilt hatte. 2025 markiert McLarens erste erfolgreiche Titelverteidigung seit 1990/91.