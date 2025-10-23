Hülkenberg startet mit "gutem Gefühl" in Mexiko

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg startet nach dem gelungenen Hauptrennen in Austin mit frischem Selbstvertrauen in den Großen Preis von Mexiko (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky). "Das letzte Wochenende hat natürlich ein gutes Gefühl hinterlassen", sagte der deutsche Sauber-Pilot am Donnerstag: "Aber das ist keine Garantie, man bekommt hier nichts geschenkt. Man muss wieder einen guten Rhythmus, eine gute Harmonie mit dem Auto und das richtige Fenster mit den Reifen und dem Setup finden."

Der Emmericher war am vergangenen Wochenende in Texas als Achter in die Punkte gefahren. In der Fahrer-WM ist Hülkenberg mit 41 Zählern Neunter, Sauber (59) kann in der Konstrukteurs-WM noch an Aston Martin (69) und den Racing Bulls (72) vorbeiziehen und Sechster werden.

"Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns im Mittelfeld wirklich einen Vorteil hat", sagte Hülkenberg: "Wir liegen alle sehr nah beieinander. Es hängt wirklich von der Tagesform und auch ein bisschen von der Strecke ab. Es geht einfach darum, ein sauberes, gutes Wochenende zu haben."