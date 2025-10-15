Jetzt auch offiziell: Mercedes bestätigt Russell und Antonelli für 2026

Nachdem Teamchef Toto Wolff öffentlich bereits mehrfach betont hatte, auch in der Formel-1-Saison 2026 mit seinen Fahrern George Russell und Andrea Kimi Antonelli weiterzumachen, hat Mercedes das am Mittwoch auch endlich offiziell bestätigt.

Durch die Vertragsverlängerung wird Antonelli im kommenden Jahr in seine zweite Saison in der Formel 1 und mit Mercedes gehen. Für Teamkollege Russell wird es bereits die achte Saison in der Königsklasse, davon die fünfte im Mercedes-Werksteam.

Der inzwischen 27-jährige Brite kam 2019 zunächst mit Mercedes-Kundenteam Williams in die Formel 1 und durfte 2020 einmalig den damals an Corona erkrankten Lewis Hamilton beim Großen Preis von Sachir in Bahrain im Werksteam ersetzen.

Seit 2022 geht er regulär für die Silberpfeile an den Start und holte seitdem einen Sprint- und fünf Grand-Prix-Siege in der Formel 1. Sein erst 19-jähriger Teamkollege Antonelli stand beim Kanada-Grand-Prix in diesem Jahr als Dritter bislang einmal auf dem Podium.

Knackpunkte in den Verhandlungen zwischen Russell und Mercedes sollen die Anzahl der Marketingtermine und auch die Vertragslaufzeit gewesen sein. Daher zogen sich die Gespräche zwischen den Parteien deutlich länger, als es viele erwartet hatten.

So hatte Toto Wolff bereits vor der Formel-1-Sommerpause bei Sky erklärt: "Niemand braucht sich Sorgen machen. Alles [ist] gut. Wir machen so weiter." Offiziell hat man das nun aber erst mehr als zwei Monate später verkündet.