Lando Norris nach Formel-1-Titelgewinn: "Schwer in Worte zu fassen"

Lando Norris zeigte im Formel-1-Saisonfinale 2025 in Abu Dhabi eine abgeklärte Fahrt, die allerdings in der 23. von 58 eine gehörige Schrecksekunde enthielt. Vom zweiten Startplatz losgefahren, verbuchte er im Unterschied zu seinen zwei Titelrivalen Max Verstappen und Oscar Piastri keine einzige Führungsrunde.

Das war aber auch gar nicht nötig. Denn der dritte Platz, den er hinter dem siegreichen Red-Bull-Piloten Verstappen und hinter seinem zweitplatzierten McLaren-Teamkollegen Piastri ins Ziel brachte, der hat Norris zum Formel-1-Weltmeister gemacht.

Norris, der am 13. November 1999 in Bristol im englischen Teil von Großbritannien geboren wurde, ist in der seit 1950 geschriebenen Geschichte der Formel-1-Weltmeisterschaft nun der 35. Titelträger. Er ist der erste Weltmeister aus Großbritannien seit Lewis Hamilton (2020) und der erste Weltmeister am Steuer eines McLaren seit ebenfalls Hamilton (2008).

Während sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri die WM-Tabelle im Verlauf der Saison 2025 für 15 Rennwochenenden anführte, lag Norris "nur" neun Rennwochenenden lang an der Spitze. Das war aber genug, denn seit der Brite die WM-Führung am Mexiko-Wochenende zurückerobert hat, hat er sie nicht mehr abgegeben. Trotzdem war es am Ende knapp, denn der viermalige Weltmeister Max Verstappen, der nun von Norris entthront wurde, liegt in der finalen Formel-1-Fahrerwertung 2025 nur zwei Punkte zurück.

Nachdem er in seiner ersten Reaktion nach der Zieldurchfahrt schon emotional auftrat, äußert sich Lando Norris als frischgebackener Formel-1-Weltmeister in der Top-3-PK am Sonntag in Abu Dhabi ausführlich darüber, wer ihm auf diesem Weg von Anfang an geholfen hat.

Norris schenkt die WM seiner Familie

"Es ist schwer zu beschreiben, schwer in Worte zu fassen", so Norris. "Ich möchte einfach nur Zeit mit meinem Team, meinen Ingenieuren, meiner Mutter und meinem Vater verbringen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es steckt so viel hinter dem, was wir heute erreicht haben."

"Auf den letzten paar Runden haben mich meine Erinnerungen zurück dahin gebracht, wo alles begonnen hat, zurück in die Zeit, als ich die Formel 1 im Fernsehen gesehen habe, als ich zum ersten Mal ein Kart gesehen habe", so der 26-Jährige.

"Ohne meine Eltern", verweist der Formel-1-Weltmeister 2025 auf seine Mutter Cisca und seinen Vater Adam, "und ohne ihre Aufopferungen wäre ich nicht hier. Mein Bruder, meine Schwestern, so oft wie sie mir SMS schreiben, kann ich ihnen gar nicht antworten. Wisst ihr, einfach alles das hat dazu geführt hat, was wir heute erreicht haben".

"Das ist nicht meine Weltmeisterschaft, das ist unsere", betont Norris und stellt heraus: "Jetzt ist der Moment gekommen, an dem ich mich bedanken kann: Danke Mama und danke Papa. Sie sind es, die so viel geopfert haben, damit ich der glückliche Junge sein kann, der ich heute bin, damit ich meinen Traum leben kann, damit ich das tun kann, was ich liebe seit meiner Kindheit, seit meinen ersten Runden im Kart."

"Ja, das sind die besten Erinnerungen überhaupt. Und zum ersten Mal kann ich ihnen, meinen Eltern, meiner Familie, wirklich danken. Zum ersten Mal kann ihnen wirklich das Gefühl geben, dass sich alles das, was sie getan haben, gelohnt hat", so Norris.

Lob für Piastri und Lernen aus schwierigen Momenten

Über das Auf und Ab seiner Saison, in der er zunächst vier Rennwochenenden lang der WM-Spitzenreiter war, anschließend 15 Rennwochenenden lang der Verfolger von Teamkollege Oscar Piastri, und dann doch wieder fünf Rennwochenenden lang der Spitzenreiter mitsamt der finalen Krönung, sagt Norris: "Der Sieg beim Saisonauftakt in Australien hat mir einen großen Schub gegeben. Aber ziemlich schnell hatte ich dann nicht mehr die besten Ergebnisse. Oscar hat einen unglaublichen Job gemacht und lag konstant vor mir."

Und so richtet Norris am Tag seines Titelgewinns die Gedanken und Danksagungen nicht nur an seine Familie: "Am Ende zeigt sich, dass es die Beständigkeit und Kontinuität über das ganze Jahr hinweg sind, die uns zu dem verholfen haben, was wir heute erreicht haben. Aber aus den schwierigen Momenten muss man lernen. Man muss sie anerkennen, man muss sie verstehen."

"Und ich musste mich besonders anstrengen, um meine Gruppe zu vergrößern. Damit meine ich die Menschen, mit denen ich auf der Rennstrecke und vor allem außerhalb der Rennstrecke zusammenarbeite. Ich meine die Menschen, die mir zur Seite stehen, nicht von McLaren, sondern von außerhalb: Meine Freunde, meine Familie, meine Trainer. Sie sind die Menschen, die mir helfen, besser zu denken und bessere Leistungen zu erbringen", sagt Norris.

Was Norris bei enger Tsunoda-Szene durch den Kopf ging

Die heikelste Szene für Norris am Sonntag in Abu Dhabi kam in der 23. von 58 Runden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er den ersten seiner zwei Boxenstopps schon hinter sich und kämpfte sich wieder in Richtung Spitzengruppe nach vorne. Nacheinander zog Norris auf der Strecke an Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Lance Stroll und Liam Lawson vorbei. Der nächste in dieser Reihe war Yuki Tsunoda, der Red-Bull-Teamkollege von Norris' Haupt-WM-Rivale Max Verstappen.

Und Tsunoda machte Norris das Überholen alles andere als einfach. Auf der langen Gerade zwischen den Kurven 5 und 6 wurde es zwischen den beiden extrem eng. Norris zog links vorbei, geriet dabei aber mit allen vier Rädern neben die weiße Linie, welche die Tracklimits markiert.

Es gab eine Untersuchung sowohl gegen Norris als auch gegen Tsunoda. Ergebnis: Tsunoda bekam eine Fünf-Sekunden-Strafe für mehrmaligen Spurwechsel beim Verteidigen. Norris blieb straffrei, weil er von Tsunoda neben die Strecke gezwungen wurde.

"Wir wussten ja schon vorher, dass Tsunoda versuchen könnte, mich aufzuhalten und mir das Leben schwer zu machen", sagt Norris und zieht einen Vergleich zum vielzitierten WM-Finale 2021 an gleicher Stelle: "So wie Perez es vor ein paar Saisons mit Lewis gemacht hat."

"Das war also zu großen Teilen schon in unserem Drehbuch und in unseren Einschätzungen enthalten. Ich habe es geschafft, recht schnell an ihm vorbeizukommen, aber es war ziemlich knapp", bekennt der neue Weltmeister.

"Es ist schon verrückt", so Norris weiter, "wenn man darüber nachdenkt. Man denkt sich: Verdammt, wenn das nur fünf Zentimeter enger gewesen wäre, dann wäre es vorbei gewesen."

"Aber noch einmal: Die Meisterschaft wurde nicht heute gewonnen. Sie wurde durch meine Konstanz in diesem Jahr gewonnen, durch meine großartigen Rennen in den zurückliegenden vier Monaten oder so. Ja, heute hätte es ein einfacheres Rennen sein können, aber es hätte auch ein schwierigeres Rennen sein können", sagt Norris.

Norris' WM-Feier "mehr für meine Freunde als für mich"

"Manchmal war es für mich heute einfach nur ein weiteres Rennen im Kalender. Ja, es war das letzte Rennen, aber ich habe versucht, es wirklich wie jedes andere Rennen zu behandeln. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben, was mir meiner Meinung nach auch gelungen ist, und ich habe versucht, mein Ergebnis zu maximieren", so Norris nach seinem dritten Platz, der ihm den WM-Titel 2025 mit zwei Punkten Vorsprung gesichert hat.

Und eben diesen WM-Titel will der McLaren-Pilot noch am Sonntag gebührend feiern: "Ich möchte diesen Moment genießen, denn nicht viele Menschen werden jemals das erleben dürfen, was ich heute erleben durfte. Damit meine ich das Gefühl, das es bei all den Menschen ausgelöst hat."

"Das ist es, was mich so glücklich macht. Also werde ich feiern. Ich hoffe wirklich, dass meine Freunde schon viele Getränke bestellt haben, denn ich will mit ihnen feiern gehen. Dabei geht es viel mehr um sie als um mich", so Lando Norris.