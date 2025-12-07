Der Brite Lando Norris krönte sich im letzten Saisonrennen in Katar zum neuen Weltmeister der Formel 1. ran zeigt die internationalen Pressestimmen. Im spannenden Dreikampf um den Weltmeistertitel in der Formel 1 hat sich Lando Norris gegen Max Verstappen und Oscar Piastri durchgesetzt. Der britische McLaren-Pilot fuhr im abschließenden Saisonrennen in Abu Dhabi (Katar) auf Platz 3, was ihm letztlich für den WM-Titel genügte. Damit beendete der 26-Jährige die lange Dominanz von Red Bull und Verstappen in der Königsklasse des Motorsports. Entsprechend verneigt sich auch die internationale Presse vor dem neuen Champion. ran zeigt die Pressestimmen zum Grand Prix von Katar.

Deutschland "Bild": "Formel-1-Weltmeister schämt sich für Tränen - Was für ein Triumph! Was für Emotionen! Lando Norris ist der neue König der Formel 1. In einem Herzschlagfinale reicht dem McLaren-Piloten ein dritter Platz, um Weltmeister zu werden. Danach kennen die Emotionen keine Grenzen. Norris weint hemmungslos." Zwei Punkte Vorsprung! Lando Norris feiert ersten WM-Titel

Lando Norris nach Formel-1-Titelgewinn: "Schwer in Worte zu fassen" "SZ": "Das ewige Talent krönt sich zum Champion - in einem Titel-Dreikampf zum Finale als Höhepunkt einer wilden Saison reicht Lando Norris ein dritter Platz, um erstmals die Formel-1-WM zu gewinnen – und Max Verstappen zu entthronen."

England "Daily Mail": "Lando rast zum Ruhm ... Der 26-jährige britische Rennfahrer küsst seine Model-Freundin Magui Corceiro und umarmt seine überglückliche Mutter, nachdem er das spannende letzte Rennen der Saison überstanden hat." "The Sun": "LAND AHOY - Lando Norris ist F1-Weltmeister und bricht in Tränen aus, nachdem er Max Verstappen den Titel wegschnappte. Nach dem Erfolg seines Teams in der Konstrukteurswertung feiert er nun einen Doppelsieg." "Guardian": "Lando Norris hat seine erste Formel-1-Weltmeisterschaft mit einer mutigen, nervenstarken Fahrt gewonnen, die nicht wenig Tapferkeit erforderte, um sie mit dem dritten Platz beim Grand Prix von Abu Dhabi zu besiegeln." "Independent": "Wie Norris Verstappen zurückwies und Champion wurde - Lando Norris wurde nach einem nervenaufreibenden Finale beim Grand Prix von Abu Dhabi zum elften britischen Formel-1-Weltmeister. Der 26-Jährige aus Somerset, der einen Podiumsplatz benötigte, um sich den Titel zu sichern, wurde hinter Max Verstappen und Oscar Piastri Dritter und lag damit nur zwei Punkte vor dem Niederländer."

Niederlande "De Telegraaf": "Verstappen gewann in Abu Dhabi sein achtes Rennen der Saison, verpasste aber letztendlich den Weltmeistertitel um nur zwei Punkte. Norris wurde hinter seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri Dritter. Für den englischen Fahrer reichte das gerade aus, um sich den Titel zu sichern."

"AD": "Nach 1.457 Tagen ist Max Verstappen nicht mehr Formel-1-Weltmeister. In einem Grand Prix von Abu Dhabi, der die Welt bis zum bitteren Ende in Atem hielt, gewann Verstappen zwar, aber es reichte nicht für seinen fünften Titel. Lando Norris wurde Dritter, blieb damit zwei (!) Punkte vor Verstappen und ließ nach wochenlangem Druck allen Emotionen freien Lauf."

Italien "Gazzetta dello Sport": "Der Sieg im letzten Rennen als krönender Abschluss dieser außergewöhnlichen Aufholjagd in dieser Saison reichte Max Verstappen nicht aus. Lando Norris genügte ein dritter Platz, um zum ersten Mal in seiner Karriere Formel-1-Weltmeister zu werden und seinem McLaren mit nur zwei Punkten Vorsprung den ersten Erfolg in der Fahrerwertung seit 2008 zu bescheren." "Corriere della Sera": "In Abu Dhabi holt McLaren dank der Strategien und der Hartnäckigkeit von Norris den Fahrertitel. Verstappen wird um zwei Punkte geschlagen."

Österreich "Krone": "Die Formel 1 hat einen neuen Weltmeister! McLaren-Pilot Lando Norris genügte am Sonntag ein dritter Platz, um sich in Abu Dhabi die Krone der Motorsport-Königsklasse aufzusetzen. Der Tagessieg ging an Max Verstappen, der sich dem Briten im WM-Kampf um gerade einmal zwei Punkte geschlagen geben musste. Norris‘ Teamkollege Oscar Piastri - Dritter in der Fahrerwertung - wurde am Yas Marina Circuit Zweiter."

