Laurent Mekies: Das überrascht ihn an Max Verstappen am meisten

Seit seinem Wechsel von Racing Bulls zu Red Bull Racing im Juli arbeitet Laurent Mekies erstmals direkt mit Max Verstappen zusammen. Zuvor hat der Franzose bei seinen Stationen bei Ferrari, der FIA und zuletzt Racing Bulls den viermaligen Weltmeister nur aus der Ferne beobachtet.

Was Mekies an seinem neuen Spitzenfahrer am meisten beeindruckt, ist nicht allein seine Leistung im Cockpit des RB21, sondern vor allem die Hingabe und Arbeitsmoral abseits der Strecke.

"Jeder weiß, was er im Auto leistet - wie außergewöhnlich das ist, wie konstant er am Limit fährt, Runde für Runde, Rennen für Rennen, Jahr für Jahr", sagt Mekies im neuen Podcast Securing the Win, einer Kooperation von Motorsport Network, Red Bull und 1Password.

"Wir wissen, dass er dort den Maßstab setzt. Die größte Überraschung war für mich aber, ihn außerhalb des Autos kennenzulernen. Er ist dort genauso außergewöhnlich, wenn nicht sogar noch außergewöhnlicher.

"Seine Entschlossenheit, sein tiefes Verständnis für die Komplexität des Teams, das ihm das schnellstmögliche Auto bereitstellen will, und seine Fähigkeit, diese Gruppe in die richtige Richtung zu führen - das ist unglaublich. Er lebt für den Rennsport."

"Rufst du ihn irgendwann an, sitzt er gerade im Simulator. Und wenn nicht, fährt er irgendwo in Europa ein anderes Auto. Das zeigt, wie intensiv dieser Mensch ist."

Verstappen Angelpunkt bei Turnaround

Verstappen, der sich nach drei Siegen aus den letzten vier Rennen wieder als ernsthafter Titelkandidat für 2025 etabliert hat, spielte eine Schlüsselrolle bei der jüngsten Trendwende des Teams.

Red Bull hat seine Set-up-Philosophie stärker an das Feedback der Fahrer angepasst und sowohl am Unterboden als auch am Frontflügel Veränderungen vorgenommen.

Mekies selbst hält sich mit Eigenlob zurück, gilt intern aber als einer der Architekten dieser Entwicklung. Er soll die Kommunikation innerhalb der Ingenieurstrukturen verbessert und das Team dazu ermutigt haben, eingefahrene Denkmuster zu hinterfragen.

Vor allem aber beeindruckt ihn Verstappens präzise Art, mit den Ingenieuren zusammenzuarbeiten.

"Er hat ein natürliches Gespür für die vielen Menschen, die alle an der Performance des Autos arbeiten", erklärt Mekies. "Er weiß genau, welche Worte er bei wem wählen muss, damit jeder sein Optimum abrufen kann. Das macht er Tag für Tag."

"Ich glaube, man unterschätzt leicht, wie zentral Max für dieses Team ist. Es ist nicht 'das Team - und Max'. Er ist vollständig integriert. Er treibt die Fahrzeugentwicklung voran, er bestimmt, was wir für das nächste Jahr tun."

"So eng ist diese Beziehung. Und das ist ein riesiger Gewinn für uns."