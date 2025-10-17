Sportwetten: Verstappen in Austin Favorit

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) geht beim Großen Preis der USA am Sonntag (19.00 Uhr/Sky) als leichter Favorit der Buchmacher an den Start. Beim Sportwettenanbieter bwin stehen die Odds für einen Erfolg des Red-Bull-Piloten nach zwei Siegen in den vergangenen drei Rennen bei 27,50:10. Damit liegt der Titelverteidiger im WM-Kampf mit McLarens Spitzenduo knapp vor dem Briten Lando Norris (30:10) und dem australischen WM-Spitzenreiter Oscar Piastri (35:10).

Im Rennen um den Titel allerdings hat nach Ansicht der Quotenmacher Piastri vor den letzten sieben Saisonrennen weiterhin die besten Karten. Krönt sich der 24-Jährige am Saisonende erstmals zum Weltmeister, zahlt bwin 14,40:10. Hinter Norris (35:10) gelten Verstappens Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung mit einer Quote von 70:10 trotz seiner eingeleiteten Aufholjagd als deutlich schlechter.