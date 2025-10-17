Zweiter im Training: Hülkenberg überrascht in Texas

Nico Hülkenberg hat im einzigen freien Training zum Grand Prix der USA ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und sich zwischen die Titelkandidaten von McLaren geschoben. Der deutsche Sauber-Pilot belegte am Freitag den zweiten Platz, etwa zweieinhalb Zehntelsekunden trennten ihn von Lando Norris. Dessen Teamkollege, WM-Spitzenreiter Oscar Piastri, war minimal langsamer als Hülkenberg und wurde Dritter.

Weltmeister Max Verstappen belegte den fünften Platz hinter Fernando Alonso im McLaren. Der Red-Bull-Pilot ist im WM-Klassement Verfolger der beiden McLaren, braucht aber auch an diesem Wochenende wieder ein starkes Ergebnis: 63 Punkte Rückstand hat er noch auf Piastri, 41 sind es auf den zweitplatzierten Norris. An den vergangenen drei Rennwochenenden holte Verstappen 41 Punkte auf Piastri auf.

Im texanischen Austin geht es nun um besonders viele Zähler, es ist ein Sprint-Wochenende. Im Kurzrennen am Samstag (19.00 Uhr) und im Grand Prix am Sonntag (21.00 Uhr/jeweils Sky) könnte Verstappen weiteren Boden gutmachen, Norris wiederum will den Druck auf Piastri hochhalten.

An Sprint-Wochenenden gibt es nur ein freies Training und damit zwei weniger als üblich. Am Freitagabend (23.30 Uhr/Sky) steigt bereits das Qualifying für den Sprint.