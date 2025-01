Co-Pilot Gottschalk feiert Dakar-Gesamtsieg

Der deutsche Beifahrer Timo Gottschalk hat zum zweiten Mal die prestigereiche Rallye Dakar gewonnen. Der Berliner und sein Pilot Yazeed Al-Rajhi verteidigten am Schlusstag die Gesamtführung erfolgreich und feierten den ersten gemeinsamen Triumph beim Wüstenmarathon in Saudi-Arabien. Gottschalk hatte seinen ersten Erfolg 2011 an der Seite des Katarers Nasser Al-Attiyah gefeiert.

"Das war mit Sicherheit meine härteste Rallye Dakar bisher. Schon nach der ersten Woche habe ich mich gefühlt, als läge bereits die ganze 'Dakar' hinter mir", sagte Gottschalk: "Körperlich und mental haben uns die Veranstalter diesmal bis an die Grenzen gebracht, teilweise darüber hinaus. Mit Yazeed diesen Sieg zu feiern, ist einer der großartigsten Momente meiner Karriere und schwer in Worte zu fassen. Und wir haben ihn uns sowas von verdient."

Der erste saudische Dakar-Champion Al-Rajhi bedankte sich bei seinem deutschen Co-Piloten. "Ich bin sehr, sehr glücklich. Wir haben Geschichte geschrieben. Timo hat mir sehr geholfen. Er hat eine Menge Erfahrung", sagte Al-Rajhi.

Auf den 61 Wertungskilometern der zwölften und letzten Etappe büßte das Duo zwar über zwei Minuten auf die die südafrikanischen Toyota-Markenkollegen Henk Lategan/Brett Cummings ein. Der Gesamtsieg nach insgesamt 4906 Wertungskilometern in 14 Tagen geriet bei einem Vorsprung von letztlich 3:57 Minuten aber nicht mehr in Gefahr. Der Tagessieg ging an den Markenkollegen Lucas Moraes.