Duell um den MotoGP-Titel: Bradl setzt auf Martin

Macht es der Weltmeister oder der Vizeweltmeister? Für Stefan Bradl ist die Sache im Zweikampf um die MotoGP-Krone klar. "Im vergangenen Jahr hat Jorge Martin den WM-Titel in Valencia noch verloren. Mit seinem aktuellen Vorsprung von 17 Punkten auf Francesco Bagnaia und seiner Erfahrung wird er es diesmal aber über die Linie schaukeln", sagt der Honda-Testfahrer und Red-Bull-TV-Experte.

Zwei Läufe stehen noch aus. An diesem Wochenende macht die Motorrad-WM in Sepang/Malaysia Halt, vom 15. bis 17. November findet - nach derzeitigem Stand - das Saisonfinale in Valencia statt. Wegen der Unwetterkatastrophe in der Region gibt es Zweifel an der Austragung.

Der Spanier Martin hat 453 Punkte auf dem Konto, sein italienischer Ducati-Markenkollege Bagnaia 436. In den ausstehenden beiden Sprintrennen und Grands Prix sind maximal 74 Zähler zu holen. Eine vorzeitige Endscheidung in Sepang ist unwahrscheinlich.

Es werde für Bagnaia "schwer, das noch aufzuholen", so Bradl, "sie sind beide sehr ausgeglichen. Und der kleine Vorsprung, den Jorge aktuell hat, könnte am Ende entscheidend sein." Am Trainingstag in Malaysia hatte Ducati-Werksfahrer Bagnaia die Nase vorn. Der 27-Jährige, 2022 und 2023 MotoGP-Champion, lag 0,050 Sekunden vor dem zweitplatzierten Martin.