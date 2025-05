Formel 2: Chaos in Monaco - Punkte für Goethe

Für die Formel 1 könnte es in Monaco ein chaotischer Rennsonntag werden - am Vormittag sorgte erst einmal der Unterbau für eine wilde Einstimmung. Das Hauptrennen der Formel 2 war geprägt von einer Massenkarambolage am Start, insgesamt zwei Roten Flaggen und einem Safety Car, am Ende erreichten nur 13 der 22 Autos das Ziel.

Oliver Goethe gehörte dazu, ein echter Profiteur des Chaos war der deutsch-dänische Nachwuchsrennfahrer aber nicht: Der 20-Jährige vom Team MP Motorsport wurde Neunter. Immerhin fuhr er damit zum dritten Mal in diesem Jahr in die Punkte.

Der Sieg ging an den Amerikaner Jak Crawford (Dams), der Engländer Luke Browning (Hitech) übernahm durch seinen vierten Platz die Gesamtführung. Der bisherige Spitzenreiter Alex Dunne (Irland/Rodin) war in den großen Crash in Kurve eins verwickelt. Gemeinsam mit der Königsklasse macht die Formel 2 am kommenden Wochenende in Barcelona Station.

Die Formel 1 fährt in Monaco um 15.00 Uhr (Sky) zunächst noch ihren Grand Prix, der wegen einer neuen Regel einen ungewöhnlichen Verlauf nehmen könnte: Da auf der engen Strecke im Fürstentum traditionell kaum überholt wird, müssen in diesem Jahr alle Fahrer mindestens zweimal zum Reifenwechsel kommen. Dies soll für unterschiedliche Strategien und deutlich mehr Positionswechsel sorgen.